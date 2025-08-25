Colo Colo define su futuro: un candidato toma ventaja para reemplazar a Almirón

La banca de Colo Colo vuelve a estar en el centro de la atención. En medio de la búsqueda de un nuevo técnico, la Comisión Fútbol ya presentó varias alternativas, pero todo indica que un nombre con pasado albo se posiciona como el favorito. A la par, desde Argentina llegó una respuesta que llamó la atención en Macul y que podría cambiar el escenario.

❓Quién es el principal candidato para asumir en Colo Colo

El principal candidato es Gustavo Quinteros, actual entrenador sin club, pero con un exitoso paso por Colo Colo en el que consiguió títulos y devolvió competitividad al plantel. Según reveló el periodista Christopher Brandt, su nombre fue el que más consenso generó en la última reunión de la Comisión Fútbol.

📌 Qué dijo Gerardo Martino tras ser contactado

Desde la directiva de Colo Colo también intentaron conversar con Gerardo "Tata" Martino, exseleccionador de Argentina y México, hoy al mando del Inter Miami. Sin embargo, el entrenador descartó la opción de llegar a Chile, al menos en el corto plazo, debido a su actual proyecto deportivo junto a Lionel Messi en la MLS, según indicó ESPN Chile.

⚽ Qué puede pasar en los próximos días

En las próximas horas, Blanco y Negro seguirá evaluando opciones, pero la carpeta de Gustavo Quinteros parece tener la primera prioridad. Si no hay contratiempos, su retorno al Monumental podría concretarse antes de que finalice la semana.

Quinteros y el título con Vélez. Foto: Imago.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.