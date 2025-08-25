Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Colo Colo define su futuro: un candidato toma ventaja para reemplazar a Almirón

Un ex DT Albo asoma como la principal opción en Colo Colo, mientras Gerardo Martino entregó una respuesta inesperada al ser contactado por la dirigencia alba

Foto: Photosport Colo Colo define su futuro: un candidato toma ventaja para reemplazar a Almirón
Sebastián Díaz Iturrieta
La banca de Colo Colo vuelve a estar en el centro de la atención. En medio de la búsqueda de un nuevo técnico, la Comisión Fútbol ya presentó varias alternativas, pero todo indica que un nombre con pasado albo se posiciona como el favorito. A la par, desde Argentina llegó una respuesta que llamó la atención en Macul y que podría cambiar el escenario.

❓Quién es el principal candidato para asumir en Colo Colo

El principal candidato es Gustavo Quinteros, actual entrenador sin club, pero con un exitoso paso por Colo Colo en el que consiguió títulos y devolvió competitividad al plantel. Según reveló el periodista Christopher Brandt, su nombre fue el que más consenso generó en la última reunión de la Comisión Fútbol.

📌 Qué dijo Gerardo Martino tras ser contactado

Desde la directiva de Colo Colo también intentaron conversar con Gerardo "Tata" Martino, exseleccionador de Argentina y México, hoy al mando del Inter Miami. Sin embargo, el entrenador descartó la opción de llegar a Chile, al menos en el corto plazo, debido a su actual proyecto deportivo junto a Lionel Messi en la MLS, según indicó ESPN Chile.

⚽ Qué puede pasar en los próximos días

En las próximas horas, Blanco y Negro seguirá evaluando opciones, pero la carpeta de Gustavo Quinteros parece tener la primera prioridad. Si no hay contratiempos, su retorno al Monumental podría concretarse antes de que finalice la semana.

Imagen foto_00000002
Quinteros y el título con Vélez. Foto: Imago.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
