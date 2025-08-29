Colo Colo en alerta: figura podría jugar su último partido en el Superclásico

Colo Colo ha tenido una temporada para el olvido. En el año de su centenario los resultados no han acompañado a los albos, sin embargo, pese a ello hay algunos nombres que han destacado en la campaña del equipo.

Uno de ellos es Lucas Cepeda, quien se convirtió en una pieza clave del Cacique y que por su gran desempeño ha despertado el interés de clubes en diferentes latitudes del mundo.

Y si bien se creía que el delantero se quedaría en el Estadio Monumental lo que resta del año, una oferta de última hora podría cambiarlo todo.

😱 Desde Europa vienen nuevamente por Lucas Cepeda

Según reveló el periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada, en los próximos días podría llegar una oferta desde Europa por el jugador de 22 años.

“Hubo un anuncio, un anticipo, de quienes representan a Lucas Cepeda y le informaron a Colo Colo que puede llegar en los próximos días una oferta desde España”, dijo el comunicador.

“En Colo Colo ya están enterados, en Colo Colo ya lo saben, pero al menos esa es la información, están al tanto que ahora sí, definitivamente, se podría ir”, agregó.

⏰ El tiempo juega en contra para Lucas Cepeda

El periodista no especificó qué equipo es el que está tras los pasos de Lucas Cepeda, aunque hay algo cierto: quien lo quiera, deberá apurarse, puesto que el libro de pases en España cierra el próximo martes 2 de septiembre.

“Ahora sí hay algo más formal porque está este anuncio de palabra, así me lo catalogaron, anuncio de palabra que va a llegar una oferta por Cepeda desde España. No saben el equipo aún”, completó.

De concretarse el ofrecimiento, Lucas Cepeda podría jugar ante Universidad de Chile su último partido con la camiseta de Colo Colo.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

62 partidos jugados

13 goles

8 asistencias

4.273 minutos jugados

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horasen el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

