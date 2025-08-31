Colo Colo ya tiene fecha para presentar a Fernando Ortiz como DT

Aníbal Mosa reveló este domingo los detalles de la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo. El presidente de Blanco y Negro confirmó que el técnico argentino será presentado oficialmente después del Superclásico ante Universidad de Chile, que se disputa esta tarde en el Monumental.

La decisión unánime del directorio albo se oficializó el sábado, pero el debut del "Tano" será recién en la Supercopa del 14 de septiembre contra los azules en Santa Laura.

📅 ¿Cuándo será presentado oficialmente Fernando Ortiz en Colo Colo?

Mosa confirmó que la presentación será la proxima semana, de no haber poblemas podría ser mañana 1 de septiembre. El técnico argentino de 47 años firmó contrato hasta diciembre de 2026 por US$ 960 mil anuales (US$ 80 mil mensuales para él y su cuerpo técnico), menos de la mitad de lo que ganaba Jorge Almirón.

🎯 ¿Por qué Fernando Ortíz no dirigirá el Superclásico?

La dirigencia decidió que Hugo González y Luis Pérez cierren su interinato dirigiendo el clásico, permitiendo que Ortiz observe desde la tribuna y tome contacto con el plantel sin presiones. "Queremos que vea el partido tranquilo y después trabajaremos en su presentación", explicaron desde Macul.

💼 ¿Cómo fue elegido entre los candidatos finales?

El directorio evaluó a Fernando Ortiz, Francisco Arce y Zé Ricardo tras las negativas de Gustavo Quinteros y Gerardo Martino. La aprobación fue unánime después de que Sebastián Vegas diera excelentes referencias sobre su trabajo en Monterrey. "Habló muy bien de él", confirman desde ByN. También valoraron su experiencia con juveniles y desarrollo de canteras.

📊 ¿Cuál es el historial reciente de Ortiz?

Su último paso fue complejo en Santos Laguna (noviembre 2024 - mayo 2025): solo 2 victorias, 1 empate y 14 derrotas en 17 partidos, siendo despedido con el equipo colista. Sin embargo, en América de México logró su mejor rendimiento (66.66%) con 32 triunfos, 14 empates y 9 derrotas en 55 encuentros.

🏆 ¿Cuál será su primer partido oficial?

Su debut será en la final de Supercopa ante Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura. Un duelo de alta tensión para comenzar su ciclo en Colo Colo, buscando el primer título de su carrera como entrenador.