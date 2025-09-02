CSD Colo Colo apunta a Blanco y Negro por la postergada remodelación del Estadio Monumental

El pasado fin de semana Colo Colo volvió a celebrar ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Sin embargo, el Superclásico se vio empañado por el fallecimiento de un hincha, quien cayó desde un techo en el recinto de Macul.

Esta situación fue abordada por el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, quien además, se refirió a la postergada remodelación del reducto del Cacique.

🙏 Edmundo Valladares lamentó el fallecimiento del hincha de Colo Colo

En primer lugar, el mandamás del CSD señaló a Radio ADN que “no sé qué motivación puede tener una persona para subirse al techo. Lo que sí sé es que este accidente nos tiene que llevar a una reflexión profunda sobre el autocuidado en eventos masivos. Esta situación no puede seguir ocurriendo nunca más”.

“Se han hecho trabajos para mejorar las condiciones. Nosotros, a través de nuestra representación en el directorio de Blanco y Negro, hemos tratado de impulsar avances en materia de gestión”, agregó.

🏟️ CSD Colo Colo y la postergada remodelación del Monumental

En ese sentido, Valladares fue consultado si el recinto está preparado para albergar eventos masivos. “Obviamente falta mucho más. El Monumental es un estadio que requiere una remodelación general urgente, pero más allá de eso, la reflexión también debe ir en el sentido de que todos los asistentes debemos cuidarnos y cuidar al resto”, señaló.

Por último, tuvo palabras para la postergada remodelación del Estadio Monumental luego que se presentara la maqueta del proyecto en abril pasado. “Este tema no ha avanzado como sería necesario. Entendemos que el conflicto interno que existe en Blanco y Negro no permite que se desarrolle con la normalidad que la institución requiere”, cerró.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

