El emotivo video de despedida de Jorge Almirón que sorprendió a los hinchas de Colo Colo

El extécnico del Cacique rompió el silencio tras su bullada salida de la banca y publicó un video de lo que significó su estadía en Colo Colo.

Magdalena López Castro
A diez días de haber dejado oficialmente su cargo como director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para despedirse de la hinchada alba. El argentino compartió un emotivo video que recopila sus momentos más importantes al mando del club, donde consiguió el título del Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa de la misma temporada.

La publicación estuvo acompañada de la canción "No es mi despedida" de Natalia Oreiro, un detalle que no pasó inadvertido para los hinchas, ya que la letra inicia con la frase: "Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme".

En el registro audiovisual se observan entrenamientos, celebraciones de goles y gestos de cercanía con los jugadores. Además, aparece el mensaje "Gracias Colo Colo", que refuerza el tono nostálgico de la publicación. En pocas horas, el video ya acumula miles de likes y cientos de comentarios de fanáticos que valoraron su entrega, aunque otros fueron más críticos con su gestión en el Popular.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
