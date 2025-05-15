El emotivo video de despedida de Jorge Almirón que sorprendió a los hinchas de Colo Colo

A diez días de haber dejado oficialmente su cargo como director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para despedirse de la hinchada alba. El argentino compartió un emotivo video que recopila sus momentos más importantes al mando del club, donde consiguió el título del Campeonato Nacional 2024 y la Supercopa de la misma temporada.

La publicación estuvo acompañada de la canción "No es mi despedida" de Natalia Oreiro, un detalle que no pasó inadvertido para los hinchas, ya que la letra inicia con la frase: "Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme".

🎥 El video de despedida de Jorge Almirón en Colo Colo

En el registro audiovisual se observan entrenamientos, celebraciones de goles y gestos de cercanía con los jugadores. Además, aparece el mensaje "Gracias Colo Colo", que refuerza el tono nostálgico de la publicación. En pocas horas, el video ya acumula miles de likes y cientos de comentarios de fanáticos que valoraron su entrega, aunque otros fueron más críticos con su gestión en el Popular.

La publicación de Almirón: