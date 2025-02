El enigmático mensaje de Jordhy Thompson que entusiasmó a algunos hinchas de Colo Colo

El delantero Jordhy Thompson vive por estos días una indefinición respecto de su futuro futbolístico, ya que el atacante no se ha integrado al club ruso Orenburg, quien ha considerado esta determinación como un manifiesto acto de rebeldía.

El conjunto, que habitualmente hace de local en el estadio de Gazovik y que toma parte de la Liga premier de Rusia, tiene como alternativa rescindir el contrato de Thompson, quien se incorporó a sus filas hace exactamente un año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordhyth_24 (@jordhyth_42)

Jordhy Thompson y el mensaje que se relaciona con Colo Colo

En su cuenta de Instagram, el delantero entre los mensajes que puso en sus historias, colocó una imagen en la que aparece junto a Damián Pizarro, ambos con la camiseta del Cacique, con una celebración, acompañada de dos caras de emoticones, con los ojos vidriosos.

Justo en los momentos en que no tiene claro qué pasará con él en lo futbolístico, este mensaje llamó a las interrogantesl, más aún en los momentos que Colo Colo no ha comenzado bien la temporada, le hace falta jugadores por la banda y al ser chileno no les agota el cupo de extranjeros que les hace falta, lo que hizo motivar a algunos seguidores del elenco poluar, aunque también están aquellos que recuerdan los líos extrafutbolísticos que tuvo durante la temporada 2023, por lo que su destino es un enigma, tal cual como su mensaje de Instagram.