El picante mensaje de Arturo Vidal contra Charles Aránguiz tras el triunfo de Colo Colo

Colo Colo se adueñó del Superclásico 198. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Universidad de Chile y escalaron en la tabla de posiciones, quedando a solo un punto de puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Uno de los más contentos con la victoria fue Arturo Vidal. El King pudo celebrar por primera vez ante su clásico rival desde su retorno en 2024, por lo no ocultó su felicidad.

👑 La felicidad de Arturo Vidal tras quedarse con el Superclásico

En primer lugar, el experimentado volante manifestó estar “contento por ganar, sumar los tres puntos y por la confianza que necesitábamos porque los últimos partidos no se nos daban los resultados”.

“Igual ellos en un momento quedaron con diez, pero en todo momento fuimos superiores”, agregó.

😮 Arturo Vidal cargó a Charles Aránguiz tras el Superclásico

Sobre su desempeño en el partido, Vidal indicó que “cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo”.

“Esto lo hice también contra Coquimbo (con Matías Palavecino), es decir, con los dos mejores del Campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo, lo hago a la perfección”, sentenció.

