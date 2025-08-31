Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

El picante mensaje de Arturo Vidal contra Charles Aránguiz tras el triunfo de Colo Colo

El King lanzó una particular frase contra el Príncipe tras la victoria alba en el Superclásico.

Foto: Photosport El picante mensaje de Arturo Vidal contra Charles Aránguiz tras el triunfo de Colo Colo
Bastián Catalán
Colo Colo se adueñó del Superclásico 198. Los albos derrotaron por la cuenta mínima a Universidad de Chile y escalaron en la tabla de posiciones, quedando a solo un punto de puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Uno de los más contentos con la victoria fue Arturo Vidal. El King pudo celebrar por primera vez ante su clásico rival desde su retorno en 2024, por lo no ocultó su felicidad.

👑 La felicidad de Arturo Vidal tras quedarse con el Superclásico

En primer lugar, el experimentado volante manifestó estar “contento por ganar, sumar los tres puntos y por la confianza que necesitábamos porque los últimos partidos no se nos daban los resultados”.

“Igual ellos en un momento quedaron con diez, pero en todo momento fuimos superiores”, agregó.

😮 Arturo Vidal cargó a Charles Aránguiz tras el Superclásico

Sobre su desempeño en el partido, Vidal indicó que “cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo”.

“Esto lo hice también contra Coquimbo (con Matías Palavecino), es decir, con los dos mejores del Campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo, lo hago a la perfección”, sentenció.

