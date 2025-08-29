Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

El referente de Colo Colo que influyó directamente en la llegada de Fernando Ortiz como DT

Fernando Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo: solo falta la oficialización.

Foto: Photosport El referente de Colo Colo que influyó directamente en la llegada de Fernando Ortiz como DT
Luís Felipe Labrín
Es un hecho: Fernando Ortiz será el nuevo entrenador de Colo Colo, situación que se oficializará este sábado en una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro.

El entrenador de 47 años impresionó a la dirigencia del Cacique en la reunión que tuvieron por zoom, debido a su método de trabajo, aunque también en Macul escucharon referencias, una de ellas fue una voz autorizada en Colo Colo.

🙋‍♂️ Referente de Colo Colo aportó a la llegada de Fernando Ortiz

Se trata de Iván Zamorano, referente de Colo Colo pese a jugar apenas seis meses en el club, fue clave, ya que conoce a Fernando Ortiz desde el fútbol mexicano y tiene relación directa con Aníbal Mosa.

Zamorano fue parte de las recomendaciones que ayudaron a Blanco y Negro a inclinarse por Ortiz, tras la negativa de Gustavo Quinteros.

🥰 Fernando Ortiz ya había cautivado a la dirigencia de Colo Colo

De todas maneras, la mejor referencia fue la que el mismo Fernando Ortiz dio sobre sí mismo: estilo de juego ofensivo, gran enfoque en el físico de los jugadores y promoción de las divisiones inferiores.

Además, se conoció que es muy trabajador. De hecho, en América de México llegaba en ocasiones a las 05:30 de la mañana al "Nido", centro de entrenamiento de las Águilas.

📅 ¿Cuándo será oficializado Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz será oficializado este sábado como entrenador de Colo Colo: Blanco y Negro lo anunciará tras su reunión de directorio y el DT comenzará a trabajar después del Superclásico.

Temas #Deportes #Fútbol #Colo Colo

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
