El referente de Colo Colo que influyó directamente en la llegada de Fernando Ortiz como DT

Es un hecho: Fernando Ortiz será el nuevo entrenador de Colo Colo, situación que se oficializará este sábado en una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro.

El entrenador de 47 años impresionó a la dirigencia del Cacique en la reunión que tuvieron por zoom, debido a su método de trabajo, aunque también en Macul escucharon referencias, una de ellas fue una voz autorizada en Colo Colo.

🙋‍♂️ Referente de Colo Colo aportó a la llegada de Fernando Ortiz

Se trata de Iván Zamorano, referente de Colo Colo pese a jugar apenas seis meses en el club, fue clave, ya que conoce a Fernando Ortiz desde el fútbol mexicano y tiene relación directa con Aníbal Mosa.

Zamorano fue parte de las recomendaciones que ayudaron a Blanco y Negro a inclinarse por Ortiz, tras la negativa de Gustavo Quinteros.

🥰 Fernando Ortiz ya había cautivado a la dirigencia de Colo Colo

De todas maneras, la mejor referencia fue la que el mismo Fernando Ortiz dio sobre sí mismo: estilo de juego ofensivo, gran enfoque en el físico de los jugadores y promoción de las divisiones inferiores.

Además, se conoció que es muy trabajador. De hecho, en América de México llegaba en ocasiones a las 05:30 de la mañana al "Nido", centro de entrenamiento de las Águilas.

📅 ¿Cuándo será oficializado Fernando Ortiz como DT de Colo Colo?

Fernando Ortiz será oficializado este sábado como entrenador de Colo Colo: Blanco y Negro lo anunciará tras su reunión de directorio y el DT comenzará a trabajar después del Superclásico.

🔗 ¿Dónde saber más de Colo Colo?

Para leer más acerca de Colo Colo debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.