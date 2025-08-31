Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
El Superclásico es albo: Colo Colo logra triunfazo ante U de Chile en el Monumental

Colo Colo sorprende al ganarle a U de Chile en un Superclásico que no llegaba como favorito.

Luís Felipe Labrín
Colo Colo se impuso por 1-0 a U de Chile en el Superclásico 198 en el estadio Monumental, resultado inesperado si tomamos en cuenta los antecedentes, dado que los Azules están en los primeros lugares y el Cacique en crisis, con Hugo González como técnico interino.

⚽ El gol de Colo Colo vs U de Chile en el Campeonato Nacional 2025

El único gol del compromiso llegó en los 81 minutos para Colo Colo gracias a Vicente Pizarro, luego de una importante insistencia del Cacique con tres tiros en los palos en el complemento.

El partido quedó condicionado desde el primer tiempo por la expulsión de Franco Calderón en los 31' por una durísima infracción sobre Pizarro, aunque antes del descanso U de Chile tuvo las mejores oportunidades.

Igualmente la polémica viene desde el arranque, cuando en los 14 minutos recibió tarjeta amarilla Javier Correa, pero muchos reclamaron tarjeta roja por un codazo a Matías Zaldivia.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U de Chile?

El próximo duelo de Colo Colo y U de Chile será nuevamente entre ellos: habrá Superclásico el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas por la historiada Supercopa en el estadio Santa Laura.

📋 Resumen de Colo Colo vs U de Chile

📊 Estadísticas de Colo Colo vs U de Chile

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
