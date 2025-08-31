El Superclásico es albo: Colo Colo logra triunfazo ante U de Chile en el Monumental

Colo Colo se impuso por 1-0 a U de Chile en el Superclásico 198 en el estadio Monumental, resultado inesperado si tomamos en cuenta los antecedentes, dado que los Azules están en los primeros lugares y el Cacique en crisis, con Hugo González como técnico interino.

⚽ El gol de Colo Colo vs U de Chile en el Campeonato Nacional 2025

El único gol del compromiso llegó en los 81 minutos para Colo Colo gracias a Vicente Pizarro, luego de una importante insistencia del Cacique con tres tiros en los palos en el complemento.

El partido quedó condicionado desde el primer tiempo por la expulsión de Franco Calderón en los 31' por una durísima infracción sobre Pizarro, aunque antes del descanso U de Chile tuvo las mejores oportunidades.

Igualmente la polémica viene desde el arranque, cuando en los 14 minutos recibió tarjeta amarilla Javier Correa, pero muchos reclamaron tarjeta roja por un codazo a Matías Zaldivia.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y U de Chile?

El próximo duelo de Colo Colo y U de Chile será nuevamente entre ellos: habrá Superclásico el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas por la historiada Supercopa en el estadio Santa Laura.

