Esteban Pavez pone fin a los rumores y se afirma como capitán de Colo Colo

En un semestre lleno de cuestionamientos, donde incluso perdió la titularidad, Esteban Pavez salió al paso de las críticas y habló por primera vez de los rumores sobre su eventual salida de Colo Colo. El volante de 34 años, histórico y capitán del Cacique, aseguró que no tiene ninguna intención de abandonar el club.

"Las puteadas me las tomo bien, es parte del fútbol", lanzó sin filtro el mediocampista, quien reaparecerá este domingo ante Universidad Católica por las bajas de Tomás Alarcón y Arturo Vidal. "Me encanta lo que vivo en Colo Colo y no me quiero ir. Lo disfruto", agregó.

🔥 Esteban Pavez y Colo Colo: "Tengo contrato un año y medio más"

Las especulaciones sobre una posible partida del capitán tomaron fuerza tras su pérdida de protagonismo en el equipo titular y las constantes críticas que ha recibido por parte de los hinchas. Sin embargo, el propio Pavez se encargó de cortar cualquier tipo de rumor con una declaración directa.

"Tengo contrato un año y medio más", explicó, haciendo referencia a su vínculo con los albos hasta fines de 2026. "Yo gracias a Colo Colo le di estudios a mis hijos y me compré una casa propia, que era mi sueño. Todo el amor que tengo por el club se lo quiero demostrar en la cancha", añadió.

El mediocampista también reconoció lo difícil que es lidiar con las derrotas en un club tan exigente como el Popular. "Obviamente cuando perdemos se pasa mal, es como un funeral", confesó.

❓¿Esteban Pavez dejará Colo Colo?

No. El capitán albo reafirmó que seguirá en el club hasta cumplir su contrato, que termina a fines de 2026.

⚽¿Será titular Esteban Pavez ante Universidad Católica?

Sí. Volverá al equipo titular debido a la lesión de Tomás Alarcón y la suspensión de Arturo Vidal.