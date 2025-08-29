Estilo ofensivo y riesgo: lo que los expertos dicen sobre Fernando Ortiz en su posible llegada a Colo Colo

El nombre de Fernando Ortiz tomó fuerza en la últimas horas. El técnico argentino que combina un estilo ofensivo y vistoso con cierta polémica por los resultados, es uno de los candidatos para dirigir a Colo Colo.

La discusión sobre si es el DT idóneo para llegar a la banca del Cacique cruza fronteras, y en Al Aire Libre conversamos con periodistas expertos en la Liga MX para saber cómo es el estilo del entrenador trasandino.

⚽ Estilo de Fernando Ortiz: ¿jugar bonito alcanza para Colo Colo?

Para Mario Malfavón, periodista mexicano, Ortiz tiene un estilo atractivo: "La verdad es que su estilo es bastante vistoso, ofensivo, sus equipos son de los que suele proponer, y que tiene la posesión del balón... todo eso le gusta a él y desde luego sí es agradable a la vista y para la tribuna. Pero en cuanto a resultados, pues sí se le recriminó mucho eso".

Su último paso por Santos Laguna terminó con críticas debido a la falta de títulos y una temporada irregular. Malfavón aclara que esto también se debe a factores externos: "Santos es un equipo que no desciende simplemente porque no existe el descenso en México, pero todo el tiempo queda entre los últimos puestos, no le invierten. Así que su paso fue más emocional".

Por su parte, Hugo Salcedo, comentarista de TUDN, resalta la autocrítica de Fernando Ortiz: "Es uno de esos técnicos argentinos que tiene autocrítica. A mí me encanta eso: no jugaste bien, reconoces que no jugaste bien. Después puedes justificar otras cosas, pero al final reconoces que se necesita mejorar".

🔥 La polémica: ¿Experiencia, estilo y riesgo para Colo Colo?

La opinión chilena desde México llega a través de Felipe Sebastián Muñoz, periodista y relator de TUDN quien aporta una mirada equilibrada: "Recuerdo que con América hizo dos torneos extraordinarios porque la plantilla también lo era. En Monterrey también gozaba de buen fondo de plantel y no dio con el resultado. Y ahora, tras Santos, tampoco sería muy juicioso: aquel equipo se cae desde hace rato y así es complejo competir".

Por último, Hugo Salcedo agregó otra característica importante de Ortiz: es cercano a los jugadores y tienen buen manejo de plantel: "Es un técnico de mucha cercanía con el jugador, por lo que yo pude saber. Me parece un buen estratega, trabaja bien, dio resultados, le faltó el título y en América es el título o el fracaso, en Colo Colo seguramente va a ser algo muy similar, pero si tú a mí me preguntas, yo pensaría que es una buena alternativa".

El debate está abierto. Ortiz es un técnico que seduce por su fútbol vistoso y su capacidad de generar identidad, pero la falta de títulos y su paso por clubes con limitaciones económicas donde no les encontró la vuelta, genera dudas. Colo Colo, que exige resultados inmediatos y estabilidad, podría ver en él una apuesta atractiva, pero no exenta de riesgos.