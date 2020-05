Fernando Astengo: Como capitán, Esteban Paredes ha mostrado su liderazgo

El ex DT albo alabó lo realizado por el goleador en las negociaciones con ByN.

El ex técnico y jugador de Colo Colo Fernando Astengo destacó la figura del actual capitán albo, Esteban Paredes, y aseguró que el delantero ha mostrado un gran liderazgo en las negociaciones que el plantel ha llevado con la dirigencia de Blanco y Negro a propósito de la rebaja de sueldos que busca la concesionaria.

"El fútbol es tan especial que puedes pasar de villano a héroe, o de héroe a villano, porque en este caso si en algún momento el tema se soluciona, se va a destacar a Paredes porque siempre fue de frente y no ocultó las cosas, exponiéndose él y exponiendo su cercanía con el hincha", dijo Astengo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"El ha puesto la cara, lo que es válido, y como capitán ha mostrado su liderazgo", añadió el ex seleccionado nacional.

Eso sí, el otrora defensor criticó la participación de Harold Mayne-Nicholls en las negociaciones.

"No estoy de acuerdo que le saquen plata de los bolsillos a los jugadores, porque ellos no tienen culpa de la pandemia. Al comienzo las tratativas las llevó Aníbal Mosa, que es muy cercano, pero cuando se habla de plata quedan heridas, y ahí tomó la negociación Harold Mayne-Nicholls, y ese es un error, porque lleva seis meses en el club y está tratando de solucionar un problema complejo. Harold no tiene la flexibilidad ni el conocimiento necesario de Paredes y de los jugadores", explicó.