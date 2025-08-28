Fernando Ortiz: la arriesgada apuesta argentina para la banca de Colo Colo

En el Monumental se viven horas de máxima tensión. El regreso de Gustavo Quinteros parecía encaminado, pero el extécnico de Colo Colo dijo no. Ante su negativa, Fernando “Tano” Ortiz tomó fuerza y aparece como la carta más concreta de Blanco y Negro para asumir el mando nada menos que antes de la final de la Supercopa frente a la U de Chile.

⏳ ¿Cuándo será presentado el nuevo DT de Colo Colo?

Este miércoles no hubo humo blanco en Pedreros. Aníbal Mosa se había autoimpuesto como plazo el 27 de agosto para definir al sucesor de Jorge Almirón, pero la decisión se postergó. El directorio extraordinario quedó citado para este sábado al mediodía, un día antes del Superclásico ante la U en el Monumental.

La idea es que el nuevo DT debute el 14 de septiembre en la Supercopa, aprovechando además el receso del fútbol local por el Mundial Sub 20 para tener más tiempo de trabajo.

⚽ ¿Quién es Fernando “Tano” Ortiz?

Fernando Ortiz, de 47 años, es un exdefensor argentino con una amplia trayectoria en el fútbol trasandino y mexicano. Formado en Boca Juniors, debutó en 1998, aunque no logró consolidarse. Tras un paso breve por Mallorca B en España, regresó a Argentina para vestir las camisetas de San Lorenzo, Unión, Banfield, Estudiantes, Vélez Sarsfield y Racing.

En México jugó por Santos Laguna, América y Tigres. Su mejor etapa como futbolista la vivió en Vélez Sarsfield bajo Ricardo Gareca, donde ganó el Clausura 2011 y alcanzó semifinales de Copa Libertadores.

📌 La carrera de Fernando Ortiz como DT

Ortiz inició como entrenador en la reserva de Estudiantes y en 2017 dio el salto a Paraguay con Sol de América y Sportivo Luqueño. En 2022 llegó a América de México, donde alcanzó tres semifinales consecutivas pero no logró títulos.

En 2023 firmó con Monterrey, siendo semifinalista en torneos locales, aunque terminó saliendo tras la Leagues Cup. Su última experiencia fue en Santos Laguna (2025), donde solo obtuvo 2 triunfos en 17 partidos, firmando la peor campaña histórica del club.

Su estilo de juego se basa en un 4-2-3-1 flexible, con gran foco en lo táctico. En América tuvo a Diego Valdés como pieza clave y en Monterrey dirigió a Sebastián Vegas, hoy en Colo Colo.

🏆 ¿Cuántos títulos tiene el Tano Ortiz?

Aquí aparece su gran cuota pendiente: como DT nunca ha sido campeón. Como jugador sí levantó trofeos:

Boca Juniors – Primera División 1998

Estudiantes de La Plata – Primera División 2006

Santos Laguna – Primera División 2008

Vélez Sarsfield – Primera División 2011

📊 Los números de Fernando Ortiz como entrenador

En total, Ortiz suma 182 partidos dirigidos: 83 triunfos, 43 empates y 56 derrotas (53,4% de rendimiento). Su mejor registro lo tuvo en América (66%) y Monterrey (63%), mientras que en Santos Laguna apenas llegó a un 13%.

📌 Los argentinos sin títulos que dirigieron a Colo Colo

La eventual llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique no sería un caso aislado. En este siglo, Colo Colo ya apostó por técnicos argentinos sin palmarés como entrenadores:

Ricardo Dabrowski (2004) – proveniente de Aldosivi.

Marcelo Espina (2005) – debutó como DT en el Cacique.

Claudio Borghi (2006) – llegó sin títulos, pero terminó siendo multicampeón.

Hugo Tocalli (2009) – levantó un título en su primera temporada.

Diego Cagna (2010) – sin títulos, no logró consolidarse.

Omar Labruna (2012-2013) – llegó desde Audax Italiano y salió tras malos resultados.

De concretarse su arribo, Ortiz se sumaría a este listado de entrenadores trasandinos que llegaron al Monumental sin títulos en su currículum técnico.

📣 ¿Debe Colo Colo apostar por Fernando Ortiz pese a su falta de títulos, o buscar otro nombre tras el portazo de Quinteros? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.