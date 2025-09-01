Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Fernando Ortiz llegó a Chile con buzo de Colo Colo y sorprendió con sus primeras palabras

El nuevo entrenador de Colo Colo aterrizó en Santiago vistiendo la indumentaria oficial y dejó declaraciones que marcaron su arribo.

Foto: captura Fernando Ortiz llegó a Chile con buzo de Colo Colo y sorprendió con sus primeras palabras
Magdalena López Castro
Colo Colo comienza a escribir una nueva etapa luego de la salida de Jorge Almirón. Tras vencer a Universidad de Chile en el Superclásico, el club recibió este lunes a Fernando Ortiz, el técnico argentino que asumirá oficialmente la banca alba.

El Tano aterrizó en el Aeropuerto de Santiago y sorprendió a todos al aparecer vistiendo el buzo oficial del Cacique, gesto interpretado como una señal inmediata de compromiso con la institución. Y aunque pidió paciencia hasta su presentación oficial, sus primeras palabras no dejaron indiferente a nadie.

🔥 Fernando Ortiz y sus declaraciones tras llegar a Colo Colo

"Muy feliz y contento. Agradecido con la institución, no puedo decir más nada hasta la presentación", señaló al ser consultado por su arribo.

De inmediato, envió un mensaje a la familia del hincha que falleció ayer en el Monumental: "Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, penoso a estas alturas del fútbol a nivel internacional. Estoy con la familia".

Ortiz también se refirió a lo que vivió al ver el Superclásico desde la distancia: "Ayer mirando el partido hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto se refleja y apoya al equipo". Y al ser consultado por si conversón con alguien para tener referencias del club, fue claro: "Estoy en esto, informado, miro fútbol, soy apasionado".

📊 Los números de Fernando Ortiz 

El extécnico del Santos de México registra 174 partidos oficiales dirigidos, con 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas. Sus equipos marcaron 290 goles y recibieron 232, cifras que muestran su vocación ofensiva, pero a la vez el poco equilibrio.

Se espera que este lunes o martes el entrenador sea presentado y así comience una nueva etapa del Cacique. 

