Fernando Ortiz llegó a Chile con buzo de Colo Colo y sorprendió con sus primeras palabras

Colo Colo comienza a escribir una nueva etapa luego de la salida de Jorge Almirón. Tras vencer a Universidad de Chile en el Superclásico, el club recibió este lunes a Fernando Ortiz, el técnico argentino que asumirá oficialmente la banca alba.

El Tano aterrizó en el Aeropuerto de Santiago y sorprendió a todos al aparecer vistiendo el buzo oficial del Cacique, gesto interpretado como una señal inmediata de compromiso con la institución. Y aunque pidió paciencia hasta su presentación oficial, sus primeras palabras no dejaron indiferente a nadie.

🔥 Fernando Ortiz y sus declaraciones tras llegar a Colo Colo

"Muy feliz y contento. Agradecido con la institución, no puedo decir más nada hasta la presentación", señaló al ser consultado por su arribo.

De inmediato, envió un mensaje a la familia del hincha que falleció ayer en el Monumental: "Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, penoso a estas alturas del fútbol a nivel internacional. Estoy con la familia".

Ortiz también se refirió a lo que vivió al ver el Superclásico desde la distancia: "Ayer mirando el partido hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto se refleja y apoya al equipo". Y al ser consultado por si conversón con alguien para tener referencias del club, fue claro: "Estoy en esto, informado, miro fútbol, soy apasionado".

Fernando Ortiz, el nuevo técnico de Colo-Colo, arribó al país y envió las condolecias a la familia del hincha fallecido @adnradiochile pic.twitter.com/loyu7g3A3l — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 1, 2025

📊 Los números de Fernando Ortiz

El extécnico del Santos de México registra 174 partidos oficiales dirigidos, con 82 triunfos, 34 empates y 58 derrotas. Sus equipos marcaron 290 goles y recibieron 232, cifras que muestran su vocación ofensiva, pero a la vez el poco equilibrio.

Se espera que este lunes o martes el entrenador sea presentado y así comience una nueva etapa del Cacique.