Fernando Ortiz ya trabaja en Colo Colo: el mensaje de Arturo Vidal tras el primer día bajo sus órdenes

Comenzó la era de Fernando Ortiz en Colo Colo. Este martes el nuevo entrenador de los albos dirigió su primer entrenamiento luego de ser presentado oficialmente el pasado lunes.

En sus primeras horas en el club, el DT tuvo palabras de elogios para Arturo Vidal, referente del Cacique. “Soy un afortunado de dirigirlo y poder sacarle toda su experiencia como jugador”, dijo en conferencia de prensa.

Tras la primera práctica bajo sus órdenes, fue el King quien habló sobre el estratega trasandino.

👑 Arturo Vidal abordó el primer entrenamiento de Ortiz y anticipó la Supercopa

Una vez terminado el entrenamiento, Arturo Vidal se tomó un tiempo para firmar autógrafos y fotografiarse con algunos hinchas que se apostaron en la salida del Estadio Monumental.

Allí, contó sus impresiones de la práctica. “Todo bien, conversamos en el entrenamiento. Fue el primer día, así que estamos bien”, dijo a Radio ADN.

Por otra parte, anticipó lo que será la Supercopa frente a Universidad de Chile el próximo 14 de septiembre. “Nos vamos a preparar de la mejor forma para ganar esa copa”, cerró.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

