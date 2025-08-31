Figura en el Monumental: la promesa de Vicente Pizarro que ilusiona a Colo Colo

Vicente Pizarro fue la gran figura de Colo Colo en la victoria por 1-0 en el Superclásico ante U de Chile en el estadio Monumental, duelo que espera que sea un punto de partida para lo que resta de Campeonato Nacional.

El juramento de Vicente Pizarro tras la victoria de Colo Colo

En diálogo con TNT Sports, Pizarro señaló: "Empieza una nueva etapa en el club (con la llegada del entrenador Fernando Ortiz). Creo que hay disposición de todo el grupo al trabajo. A día a día empezar a trabajar. A mentalizar que hay que sacar esto adelante. Hay que ganar todos los partidos que caen en el campeonato. Y obviamente meterse en la Copa, que es lo más importante".

"Es difícil (este año) porque este club acostumbra a pelear cosas importantes, a pelear el campeonato, a estar siempre en Copa (Libertadores). Creo que hay que hacerse fuerte", añadió.

El análisis de Vicente Pizarro del triunfo de Colo Colo en el Superclásico

Sobre el Superclásico, Vicente Pizarro señaló: "Lo dije en la conferencia de la semana, creo que este partido había que ganarlo como sea. Creo que desde el primer minuto vivimos un ambiente que no se tenía hace tiempo".

"La gente vino a disfrutar, a alentar al equipo en todo momento, creo que eso se notó. Con nuestra gente acá nos tenemos que hacer fuerte, creo que hoy fue así. Y sacamos un partido difícil, un rival que viene muy bien. Pero hoy había que ganar como sea y creo que como equipo nos hicimos fuertes y lo demostramos hoy día con nuestra gente".

Acerca de su rendimiento personal, aseguró: "Mis compañeros me ayudan bastante. Sé que tengo que llegar mucho más al área. Hace mucho tiempo que lo vengo trabajando y creo que se ha notado. Sé que el volante hoy en día tiene que participar en el área, hacer goles, llegar a asistencia".

"Creo que es muy importante aportar así al equipo. Mis compañeros me dan la confianza para hacerlo. Muy contento, contento por mí, por mis compañeros. Creo que lo merecíamos mucho. Hacemos un esfuerzo tremendo. Gracias a la gente que vino hoy. Hace tiempo necesitábamos un día así. Muy contento y con muchas ganas de lo que viene", sentenció.

