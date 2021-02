Gabriel Costa se pierde la definición del torneo por lesión

Esta tarde Gabriel Costa será sometido a un examen en su rodilla izquierda luego de abandonar lesionado y entre lágrimas el juego ante Unión La Calera.

Según pudimos conocer Al Aire Libre en Cooperativa, en el Monumental la lesión es definida como preocupante y con compromiso de ligamentos.

Con este escenario, el volante peruano quedará al margen de los últimos tres partidos del campeonato.

Costa abandonó llorando el terreno de juego anticipando el mal escenario que ya lamentan en Macul. Hay que considerar que "Gabi" es el segundo goleador del equipo con cinco anotaciones.

Gustavo Quinteros confía en el pronto retorno de Leonardo Valencia y Jorge Valdivia para sumar alternativas en un campeonato marcado trágicamente por las lesiones.

Se confirma la lesión

Colo Colo hizo público el parte médico del jugador uruguayo-peruano, descartando una rotura e informando que Costa sufrió un esguince de ligamento colateral lateral de la rodilla izquierda.

Si bien, no hay claridad sobre los plazos de recuperación, se confirma que no estará en la recta final del torneo, aunque su recuperación no será tan larga como si se hubiese tratado de una rotura de ligamento.