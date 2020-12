Gustavo Quinteros: Usé mal la palabra oscuro, me refería a la falta de claridad cuando se llama el VAR

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, conversó con el panel de Al Aire Libre en Cooperativa sobre sus declaraciones después del partido con Universidad Católica y afirmó que se equivocó al usar la palabra "oscuro" y no hablaba de una conspiración contra los albos, sino de la falta de claridad de los árbitros al interpretar jugadas y pedir la revisión del VAR.

"A veces se entiende distinto lo que se quiere decir. Me referí a la falta de claridad que hay en la interpretación, cuando hay un penal, cuando se llama al VAR, cuando se cobra y cuando no. Y como soy técnico de Colo Colo, me refiero a nosotros", sostuvo Quinteros.

En la misma línea, agregó que "yo confío en el trabajo de los árbitros y no tenemos que perder de vista que el VAR se incorporó para ayudar a los árbitros. Quizás usé mal la palabra oscura, pero se nota la falta de claridad o el criterio para definir si es un penal o se va a llamar el VAR".

"No me referí a ninguna institución. Nos cobraron penales en contra, y ahora en esta jugada podrían haber revisado. Y jugando ante el puntero del campeonato, con la posibilidad de un penal que no es cobrado, nos pone nerviosos a todos", precisó.

Además, reiteró: "Como entrenador, no tengo claridad cuales son los criterios. No acuso conspiración ni acuso a nadie. Hay interpretaciones distintas en todos los partidos y debería ser igual en todos.Me gustaría una charla explicativa y nos digan cuál será la explicación. En ningún minuto me refiero a algo más allá", concluyó.

"A ninguno nos convence el funcionamiento del equipo"

Finalmente, Quinteros habló sobre el rendimiento deportivo de Colo Colo y pese a señalar que hubo una mejora en el triunfo ante Unión Española y el empate contra la UC, remarcó que "a ninguno nos convence el funcionamiento".

"Con respecto al juego, podríamos jugar mucho mejor. Cuando llegamos, empezalos a utilizar chicos jóvenes en un momento complicado, a improvisar. Teníamos 11 jugadores fuera y ahora son 10. Esto no cambia", explicó.

"Es difícil conseguir un buen funcionamiento. En estos dos partidos, Unión Española y Universidad Católica, creo que el equipo mejoró en el orden. Hay momentos en que se intenta jugar mejor, pero a ninguno nos convence el funcionamiento. La realidad es que hay jugadores que tenemos que cambiar, no encontramos funcionamiento en las pequeñas sociedades y no hemos tenido el grupo completo a disposición", sentenció.