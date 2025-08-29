Hinchas de Colo Colo encendieron la polémica con lienzo previo al Superclásico

A solo horas del esperado Superclásico entre Colo Colo y U de Chile en el Estadio Monumental, la tensión se trasladó desde la cancha hasta las tribunas. En el tradicional arengazo albo, miles de hinchas llegaron para alentar al Cacique, pero un polémico lienzo desvió la atención al burlarse de los azules por lo ocurrido en Avellaneda.

El duelo de este domingo 31 de agosto promete ser clave para ambos equipos: los albos buscan salir de su mala racha de cinco partidos sin ganar, mientras que la U intenta reponerse tras la eliminación internacional y seguir en la lucha por el título.

❓Qué decía el polémico lienzo en el arengazo de Colo Colo

El lienzo que causó revuelo en el Monumental señalaba: "Los grandes no corren". La frase hacía alusión directa a la complicada experiencia de los hinchas azules en Argentina, generando críticas en redes sociales y entre los propios seguidores del fútbol chileno.

Aunque fue sólo un grupo reducido de barristas quienes lo levantaron, la imagen rápidamente se viralizó y sumó un nuevo ingrediente a la previa del clásico.

🔥 Cómo llegan Colo Colo y la U al Superclásico

Colo Colo: acumula cinco partidos sin ganar y necesita un triunfo para meterse en zona internacional.

U de Chile: quiere dejar atrás el duro golpe en Copa Sudamericana y mantener la pelea en la cima del Campeonato Nacional.

El interino Hugo González fue claro: "Es fundamental que la gente que venga al estadio aliente los 90 minutos".

Parte de los hinchas que llegaron al Arengazo. Photosport.

🎟️ Qué se espera en el Monumental este domingo

El Monumental estará repleto para el Superclásico 198. Se anticipa un ambiente cargado de tensión, donde cada gesto dentro y fuera de la cancha suma a la rivalidad histórica.

"Esperemos que esta sea la ocasión para volver a ganar, será un lindo espectáculo", dijo González en conferencia de prensa.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 15:00 horas

Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

