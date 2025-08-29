Historial del Superclásico Colo Colo vs U de Chile: partidos, resultados, goleadores y rachas

El Superclásico del fútbol chileno tiene más de 90 años de historia y es el duelo que divide al país en dos colores. Desde el primer enfrentamiento en 1935 hasta la edición 198 que se jugará este 31 de agosto en el Monumental, Colo Colo vs U de Chile han protagonizado encuentros cargados de pasión, polémicas y momentos inolvidables.

El registro en Primera División marca una clara supremacía alba, aunque la U también ha sabido escribir capítulos memorables, como el histórico 5-0 del 2012 en el Estadio Nacional o la reciente victoria del 2024 en el Monumental que rompió 23 años de sequía en Macul.

📊 El historial del Superclásico Colo Colo vs U de Chile en Primera

Partidos disputados: 197

197 ✅ Victorias de Colo Colo: 89

89 🔵 Victorias de U. de Chile: 50

50 🤝 Empates: 58

58 ⚽ Goles de Colo Colo: 328

328 ⚽ Goles de la U: 243

El primer partido oficial se jugó el 7 de agosto de 1938, con goleada 6-0 para el Cacique, que hasta hoy sigue siendo su mayor triunfo. La U, por su parte, tiene como máxima victoria el 5-0 de abril de 2012 en Ñuñoa, con tantos de Marcelo Díaz, Matías Rodríguez (2), Igor Lichnovsky y Ángelo Henríquez.

🏟️ ¿Cómo le ha ido a Colo Colo vs la U de Chile en el Monumental?

En el Estadio Monumental se han disputado 35 Superclásicos oficiales. El balance favorece ampliamente a Colo Colo, que suma 20 victorias, frente a solo 4 triunfos de la U de Chile y 11 empates.

Los albos han convertido 62 goles en su casa contra los azules, que apenas registran 27 anotaciones en Macul.

El último triunfo de la U en “La Ruca” fue el 10 de marzo de 2024, cuando Israel Poblete marcó el cabezazo que selló el 1-0 histórico y cortó una racha de 23 años sin victorias azules en el Monumental.

Antes de esa gesta, la U no ganaba en Macul desde el 9 de septiembre de 2001, cuando se impuso 3-2 con tantos de Arílson, Carlos Garrido y Diego “Goku” Rivarola, que celebró su gol con una arenga inolvidable junto a la hinchada.

👉 Rachas y partidos inolvidables

Colo Colo estuvo 12 partidos invicto entre 1939 y 1944.

estuvo 12 partidos invicto entre 1939 y 1944. La U logró una racha de 8 clásicos sin perder entre 1967 y 1970.

logró una racha de 8 clásicos sin perder entre 1967 y 1970. En definiciones por títulos: la U se quedó con el Torneo Nacional de 1959 (2-1 al Cacique), mientras Colo Colo se impuso en el Apertura 2006 tras ganar en penales con Claudio Bravo y Miguel Aceval como protagonistas.

En el Monumental se han jugado 35 Superclásicos: 20 triunfos albos, 4 azules y 11 empates.

🔝 Goleadores históricos del Superclásico Colo Colo vs U de Chile

Esteban Paredes (Colo Colo) – 16 goles

– 16 goles Carlos Campos (U. de Chile) – 16 goles

– 16 goles Leonel Sánchez (U. de Chile) – 14 goles

👥 ¿Quiénes son los jugadores con más presencias en el Superclásico?

A lo largo de la historia, varios referentes han dejado huella no solo por sus goles, sino también por la cantidad de veces que disputaron el partido más importante del fútbol chileno. El récord absoluto lo tiene Misael Escuti, histórico arquero de Colo Colo, con 37 Superclásicos jugados.

Detrás aparece la leyenda azul Leonel Sánchez, quien además vistió la camiseta alba, con 33 presencias. Más atrás figuran nombres como Mario Ibáñez de la U, con 31 partidos, y los colocolinos Leonel Herrera y Raúl Ormeño, ambos también con 31 clásicos en el cuerpo.

🕰️ Últimos resultados del Superclásico

Primera rueda 2025: U. de Chile 2-1 Colo Colo

Segunda rueda 2024: U. de Chile 0-0 Colo Colo

Primera rueda 2024: Colo Colo 0-1 U. de Chile

Segunda rueda 2023: U. de Chile 1-1 Colo Colo

Primera rueda 2023: Colo Colo 0-0 U. de Chile

Segunda rueda 2022: U. de Chile 1-3 Colo Colo

Primera rueda 2022: Colo Colo 4-1 U. de Chile

❓ ¿Quién ha ganado más Superclásicos en Chile?

El registro favorece claramente a Colo Colo, que suma 89 triunfos en 197 partidos oficiales de Primera División, contra 50 victorias de la U de Chile y 58 empates.

❓ ¿Cuál fue la mayor goleada en la historia del Superclásico?

El triunfo más abultado fue el 6-0 de Colo Colo en 1938. En tanto, la U marcó su huella con el 5-0 en 2012 en el Estadio Nacional, durante la época dorada del tricampeonato azul.

❓ ¿Cuándo fue la última victoria de la U de Chile en el Monumental?

La más reciente fue el 10 de marzo de 2024, cuando Israel Poblete marcó el gol que rompió 23 años sin triunfos azules en Macul.

🚀 El domingo se escribirá un nuevo capítulo: ¿seguirá la supremacía alba o la U acortará la distancia en el clásico más grande de Chile? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.