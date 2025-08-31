Javier Correa estalla tras el Superclásico: casi se va a las manos con un hincha en el Monumental

La polémica se tomó el postpartido del Superclásico 198: Colo Colo venció por 1-0 a U de Chile, pero los ánimos estuvieron lejos de estar calmados en el sector de camarines del Cacique.

El incidente de Javier Correa con un hincha tras la victoria de Colo Colo

Javier Correa protagonizó un momento de alta tensión, ya que casi se va a las manos con un hincha en la zona mixta del estadio Monumental, obligando a funcionarios de Colo Colo a separarlo.

En imágenes mostradas por TNT Sports, Correa estaba avanzando hacia la salida y firmando autógrafos cuando un sujeto (no identificado con ninguna camiseta de alguno de los dos clubes) le dijo algo.

Correa respondió molesto, pero cuando el individuo volvió a provocarlo, el jugador se saltó una de las vallas de seguridad y fue directamente hacia donde el sujeto, aparentemente con la idea de golpearlo o encararlo de cerca.

La situación no pasó a mayores, debido a que las personas que estaban allí contuvieron el ataque de Javier Correa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa Deportes (@cooperativadeportes)

"Me quiso pegar": Javier Correa contó qué pasó con un hincha en camarines

En diálogo con Radio Cooperativa, Javier Correa explicó la situación: "Me quiso pegar... Yo no le hice nada, le dije que no podía estar ahí. Después dicen que es violencia y yo no le hice nada... Cobarde".

Se trata de un hincha de U de Chile, que señaló que Javier Correa lo provocó antes del partido: "Cuéntala bien". Esto fue negado tajantemente por el jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa Deportes (@cooperativadeportes)

