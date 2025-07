Jorge Almirón aclaró el panorama de Lucas Cepeda en Colo Colo: ¿Jugará ante U Católica?

Lucas Cepeda tiene en alerta a Colo Colo. El atacante, una de las principales figuras del equipo, podría partir a River Plate, club que prepara una oferta formal para quedarse con los servicios del formado en Santiago Wanderers.

La situación del extremo de los albos mantiene inquietos a los hinchas, sobre todo pensando en los clásicos ante Universidad Católica y Universidad de Chile que se avecinan. Por ello, esta jornada el entrenador del Cacique, Jorge Almirón, aclaró el panorama de su dirigido.

👀 Jorge Almirón se refirió al futuro de Lucas Cepeda

En la conferencia de previa previo al clásico ante los cruzados, el DT de los albos fue consultado por Lucas Cepeda. “Se nombran muchos equipos, pero no he hablado del tema, porque lo dejo tranquilo. Sé por la prensa que hay ofertas, pero van pasando los días y no pasa nada aún, así que este fin de semana va a jugar”.

“Si hay alguna oferta y el club decide tomarla, y él toma la decisión de irse capaz que me acerque. Hoy trato de no complicarle más las cosas. Quiero que esté tranquilo, sé que es un chico muy profesional y está muy centrado en lo que quiere”, completó.

❓ ¿Jugará Lucas Cepeda el U Católica vs Colo Colo?

Sí, Lucas Cepeda jugará en Colo Colo para el clásico ante Universidad Católica, según confirmó el entrenador del equipo, Jorge Almirón.

❓ ¿Colo Colo está dispuesto a vender a Cepeda?

Sí, aunque busca quedarse con un porcentaje para futuras ventas y negociar el mejor monto posible.

📊 Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

🏟️ 56 partidos jugados

⚽ 13 goles

✅ 6 asistencias

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

