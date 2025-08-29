La jugada arriesgada de González: así será la formación de Colo Colo ante la U de Chile en el Monumental

Colo Colo vive horas decisivas en su preparación para el Superclásico ante Universidad de Chile. A dos días del choque en el Estadio Monumental, el DT interino Hugo González probó una formación que generó sorpresa en Macul: Claudio Aquino no apareció en el once estelar.

El volante argentino, uno de los refuerzos de peso del Cacique, quedó relegado mientras que Leandro Hernández, se perfila como titular para cumplir con la norma de minutos juveniles.

🔥 La arriesgada apuesta de González sin Aquino

El equipo trabajado en los entrenamientos estuvo conformado por Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; con Leandro Hernández, Javier Correa y Lucas Cepeda en ofensiva.

Alan Saldivia, habitual titular en la zaga, quedó fuera de la alineación inicial, con Vegas y Villagra como centrales. La otra gran novedad es el regreso de Arturo Vidal y aparece como el motor de experiencia en la medular.

⚽ ¿Habrá más cambios en la formación de Colo Colo antes del Superclásico?

La incertidumbre persiste, ya que Francisco Marchant y Nicolás Suárez regresarán del microciclo de la Sub 20 y podrían alterar la planificación. En ese escenario, la inclusión de Hernández no estaría asegurada.

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. La presión es máxima: González no sólo tiene que hacer una buena presentación, sino que tiene la obligación de retomar los triunfos en los clásicos y en la temporada.