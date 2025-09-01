Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La polémica de Vidal en Colo Colo: ¿Fernando Ortiz lo dejará en la banca?

La llegada del nuevo DT de Colo Colo genera incertidumbre sobre el rol de Arturo Vidal. Gonzalo Jara advierte que el King podría jugar solo 30 minutos por partido.

Foto: Photosport/ Imago La polémica de Vidal en Colo Colo: ¿Fernando Ortiz lo dejará en la banca?
Magdalena López Castro
Llévatelo:

El Superclásico dejó claro que Arturo Vidal no atraviesa su mejor momento. En el primer tiempo, el mediocampista se vio impreciso y dependió del esfuerzo colectivo para sostener el mediocampo de Colo Colo. Con la llegada de Fernando Ortiz, el futuro del King como titular se transforma en uno de los temas más comentados dentro y fuera del club.

Gonzalo Jara, excompañero de Vidal en La Roja, señaló que Ortiz podría plantear un cambio radical en la estructura del equipo. "El DT debe llegar al jugador con cariño y afecto, explicarle dónde puede aportar más, incluso si no es titular", aseguró Jara, recordando casos históricos donde técnicos supieron manejar figuras emblemáticas sin generar conflictos.

⚽ Jara piensa que Vidal está para 30 minutos

El exdefensor enfatiza que Ortiz deberá ser directo con Vidal. "El DT debe tener la personalidad de decirle: '¿Estás dispuesto a no jugar, a entrar 30 minutos o en los descuentos?'. Titularidad no se asegura por nombre, sino por rendimiento", explicó.

Además, Jara asegura que la decisión debe ser transparente ante los medios para evitar malentendidos o críticas injustas. Según él, esta claridad permitirá mantener disciplina y respeto dentro del plantel, especialmente cuando se trata de un jugador icónico que aún puede influir en partidos decisivos.

Imagen foto_00000002

🔥 El nuevo rol que podría asumir Vidal en Colo Colo

Vidal podría asumir un rol más estratégico, ingresando en la segunda mitad o en momentos clave del partido. Jara propone que la dupla Vidal-Pavez en doble contención sería ideal para equilibrar experiencia y ritmo en el mediocampo.

Sin embargo, la polémica ya está instalada: ¿Podrá Ortiz manejar a un emblema como Vidal sin afectar la dinámica del equipo? La decisión marcará los primeros pasos de su ciclo y podría redefinir la manera en que Colo Colo enfrenta los próximos desafíos del torneo.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Colo Colo #Arturo Vidal

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
Más de Colo Colo