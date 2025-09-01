La polémica de Vidal en Colo Colo: ¿Fernando Ortiz lo dejará en la banca?

El Superclásico dejó claro que Arturo Vidal no atraviesa su mejor momento. En el primer tiempo, el mediocampista se vio impreciso y dependió del esfuerzo colectivo para sostener el mediocampo de Colo Colo. Con la llegada de Fernando Ortiz, el futuro del King como titular se transforma en uno de los temas más comentados dentro y fuera del club.

Gonzalo Jara, excompañero de Vidal en La Roja, señaló que Ortiz podría plantear un cambio radical en la estructura del equipo. "El DT debe llegar al jugador con cariño y afecto, explicarle dónde puede aportar más, incluso si no es titular", aseguró Jara, recordando casos históricos donde técnicos supieron manejar figuras emblemáticas sin generar conflictos.

⚽ Jara piensa que Vidal está para 30 minutos

El exdefensor enfatiza que Ortiz deberá ser directo con Vidal. "El DT debe tener la personalidad de decirle: '¿Estás dispuesto a no jugar, a entrar 30 minutos o en los descuentos?'. Titularidad no se asegura por nombre, sino por rendimiento", explicó.

Además, Jara asegura que la decisión debe ser transparente ante los medios para evitar malentendidos o críticas injustas. Según él, esta claridad permitirá mantener disciplina y respeto dentro del plantel, especialmente cuando se trata de un jugador icónico que aún puede influir en partidos decisivos.

🔥 El nuevo rol que podría asumir Vidal en Colo Colo

Vidal podría asumir un rol más estratégico, ingresando en la segunda mitad o en momentos clave del partido. Jara propone que la dupla Vidal-Pavez en doble contención sería ideal para equilibrar experiencia y ritmo en el mediocampo.

Sin embargo, la polémica ya está instalada: ¿Podrá Ortiz manejar a un emblema como Vidal sin afectar la dinámica del equipo? La decisión marcará los primeros pasos de su ciclo y podría redefinir la manera en que Colo Colo enfrenta los próximos desafíos del torneo.