La rigurosa medida con el Monumental tras la muerte de un hincha en el Superclásico

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana detectó falencias y Colo Colo arriesga una millonaria multa.

Sebastián Díaz Iturrieta
La tragedia ocurrida en el Superclásico del fútbol chileno sigue generando repercusiones. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó este lunes que inició un sumario sanitario contra la administración del Estadio Monumental tras el fallecimiento de un hincha en el recinto de Colo Colo.

El procedimiento se abrió luego de una fiscalización que detectó falencias estructurales y de seguridad en el estadio, lo que podría derivar en sanciones económicas que van desde 0,1 hasta 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones.

❓Qué significa el sumario sanitario para Colo Colo

Según el comunicado oficial, la administración del Monumental tiene cinco días hábiles para presentar sus descargos. En caso de confirmarse las irregularidades, el club arriesga sanciones que podrían superar los 60 millones de pesos. Además, los antecedentes serán derivados al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades.

⚽ Declaración del Seremi de Salud Gonzalo Soto Brandt

El seremi explicó que el objetivo del sumario es corregir las falencias detectadas y evitar que hechos como este se repitan. "Queremos que los organizadores de espectáculos deportivos pongan todos sus esfuerzos en prevenir tragedias. Hacemos un llamado al autocuidado de los hinchas y a condenar toda forma de violencia", señaló.

Otro castigo para el recinto de Macul: Photosport

🔥 Impacto para el Estadio Monumental y los futuros partidos

El Monumental es la principal sede de Colo Colo y escenario de partidos de alta convocatoria como el Superclásico. El sumario podría obligar al club a realizar cambios estructurales, reforzar protocolos de seguridad y enfrentar limitaciones de aforo en próximos encuentros, lo que pone presión adicional a la dirigencia alba.

