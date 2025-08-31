Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

La trastienda del día de furia de Javier Correa: pelea en camarines e insultos a Michael Clark

Javier Correa encendió la polémica en el estadio Monumental.

Foto: Photosport La trastienda del día de furia de Javier Correa: pelea en camarines e insultos a Michael Clark
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Un escándalo se produjo en camarines de Colo Colo tras la victoria en el Superclásico ante U de Chile, ya que Javier Correa estuvo cerca de irse a los golpes con un hincha de U de Chile en el estadio Monumental.

😱 La trastienda del cruce de Javier Correa con un hincha de U de Chile

Había curiosidad de la presencia de un fanático de U de Chile en la zona de jugadores en Macul, tomando en cuenta que solo había autorizado público local en el partido, pero con el correr de las horas se conoció una polémica verdad: el hincha que peleó con Correa es familiar de Víctor Felipe Méndez.

La familia de Méndez, publicamente identifcada con la U de Chile, estaba ahí acompañando al jugador de Colo Colo, pero nadie esperó que hubiese un problema como el que aconteció con Correa y que terminó en insultos y amenazas, según el jugador.

😡 Javier Correa se enfrentó con Michael Clark

Otro tema importante de esta situación es que Javier Correa se enfrentó al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Según supimos en Al Aire Libre Correa le gritó a Clark: "Hijo de puta, controlá a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta".

Michael Clark, incrédulo, le preguntó a Correa si le hablaba a él y el jugador de Colo Colo respondió "a vos, hijo de puta

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
