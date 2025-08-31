La trastienda del día de furia de Javier Correa: pelea en camarines e insultos a Michael Clark

Un escándalo se produjo en camarines de Colo Colo tras la victoria en el Superclásico ante U de Chile, ya que Javier Correa estuvo cerca de irse a los golpes con un hincha de U de Chile en el estadio Monumental.

😱 La trastienda del cruce de Javier Correa con un hincha de U de Chile

Había curiosidad de la presencia de un fanático de U de Chile en la zona de jugadores en Macul, tomando en cuenta que solo había autorizado público local en el partido, pero con el correr de las horas se conoció una polémica verdad: el hincha que peleó con Correa es familiar de Víctor Felipe Méndez.

La familia de Méndez, publicamente identifcada con la U de Chile, estaba ahí acompañando al jugador de Colo Colo, pero nadie esperó que hubiese un problema como el que aconteció con Correa y que terminó en insultos y amenazas, según el jugador.

😡 Javier Correa se enfrentó con Michael Clark

Otro tema importante de esta situación es que Javier Correa se enfrentó al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Según supimos en Al Aire Libre Correa le gritó a Clark: "Hijo de puta, controlá a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta".

Michael Clark, incrédulo, le preguntó a Correa si le hablaba a él y el jugador de Colo Colo respondió "a vos, hijo de puta

