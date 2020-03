Luiz Felipe Scolari anunció que no llegará a Colo Colo

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari rechazó la oferta de Colo Colo, de acuerdo a lo señalado por el corresponsal en Brasil de Al Aire Libre en Cooperativa, Patricio de la Barra.

El estratega brasileño explicó que agradece mucho la oportunidad que le dieron los "albos", que tuvieron excelentes conversaciones, pero lamentablemente no hubo acuerdo.

El DT campeón del mundo con la "verdeamarela" en Corea y Japón 2002 se mostró muy interesado, pero por diversas circunstancias no formará parte del cuerpo técnico del "Cacique".

En conversación con el CDF, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa dijo al respecto que "no tenemos esa información nosotros. Esperamos tener una conversación directa con él o con su representante. Una vez que tengamos esa información se la podremos dar a los medios y a los hinchas".

La información fue publicada en la cuenta de Twitter de la agencia encargada de la prensa de Scolari:

O técnico LUIZ FELIPE SCOLARI comunica que não houve acerto com o Colo Colo do Chile. Agradeceu o interesse da diretoria do clube e ao presidente pela reunião realizada. pic.twitter.com/hYNWPrB06l