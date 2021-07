Maximiliano Falcón: Me di cuenta que estaba un poco pasado, creyéndome una cosa que no era

El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón reconoció Al Aire Libre en Cooperativa que estaba jugando algunos partidos pasado de revoluciones, pero dijo que gracias a algunos consejos recibidos de su círculo cercano se pudo dar cuenta de ello y dejarlo atrás.

"Me di cuenta, no solo por comentarios de la gente, sino también de mi familia, compañeros y del club que me hablaron y eso sirvió. Sí estaba un poco pasado, estaba creyendo una cosa que no era", declaró el uruguayo.

"Siempre digo que a veces se le suben los pajaritos a la cabeza a los jugadores, y es bueno que esté alguien ahí, es bueno que el fútbol te dé un golpe como me pasó con Católica. Lo que queda es aprender", continuó Falcón.

"En estos últimos partidos he jugado tranquilo, tomé los consejos y los llevé a la cancha, en la cancha somos 11 y hoy jugar con uno menos es un riesgo muy alto, más con la clase de jugadores y buenos equipos que hay acá", siguió.

"Una cosa es vivir al límite, yo lo vivo así, pero hay que tener un límite y no pasarse de la raya, porque si dejas a tus compañeros con uno menos puede ser malo para el equipo y mi carrera, todos los días se aprende algo y lo importante es ir mejorando y no cometer los mismos errores", finalizó.

También, Falcón declaró que la mejor característica de Colo Colo es la intensidad que imprime en el juego, lo que queda en evidencia por el desgaste que genera en sus rivales.

"Ha quedado demostrado que el rival el minuto 60 ó 70 ha sentido el físico y nosotros seguimos de igual manera, el otro día íbamos 3-0 ganando -ante La Serena- y en el minuto 92 hicimos una presión en el costado, centro de Pablo Solari y gol de Gabriel Costa. Si analizas, a ese minuto con la llave cerrada, otro equipo no presionaba de esa manera, se vio reflejada la intensidad que es lo más fuerte que tenemos hoy día", indicó.

En ese escenario puntualizó que de momento Universidad Católica "es un equipo que viene jugando hace años juntos, eso los motiva a seguir queriendo ganar cosas, como cualquiera haría, pero de destronarlos, no lo podría decir... confío en mis compañeros, ello se ve reflejado en la cancha, porque el rival desde el minuto 60 está pidiendo la hora. Creo que vamos por buen camino, hay que ir partido a partido, seguir creyendo y haciendo goles".

Colo Colo enfrenta este jueves a Palestino en la ida de cuartos de final de Copa Chile.