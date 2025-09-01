Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Ni un día en Colo Colo y Ortiz ya le mandó un recado a la U de Chile por la Supercopa

El nuevo técnico de Colo Colo fue presentado en el Monumental y no tardó en enviar su primer mensaje a Universidad de Chile, encendiendo la previa de la Supercopa que definirá al primer campeón de la temporada.

Foto: Photosport Ni un día en Colo Colo y Ortiz ya le mandó un recado a la U de Chile por la Supercopa
Magdalena López Castro
La era de Fernando Ortiz en Colo Colo comenzó con polémica. El estratega argentino fue presentado oficialmente en el Estadio Monumental y, lejos de esquivar la presión, lanzó de inmediato un recado a Universidad de Chile, su primer gran rival en la Supercopa.

Ortiz saludó uno por uno a los periodistas presentes, agradeció la oportunidad y luego fue directo al grano: el debut en el banco albo será con un título en disputa y lo único que sirve es ganar.

"Sé dónde estoy sentado y lo que significa. El compromiso es estar en los primeros planos. Jorge (Almirón) hizo un buen trabajo donde disfrutamos de un campeonato el año pasado, este año no salieron las cosas como pensaba, pero ganamos el clásico y eso es una alegría para todos", dijo de entrada.

Imagen foto_00000002

🔥 Ortiz y su primer mensaje a la U en la Supercopa

El nuevo técnico del Cacique no escondió su postura sobre lo que viene con la Supercopa: "Se nos viene dentro de una semana la Supercopa que hay que ganarla. Soy de la idea de que los clásicos se ganan y me mentalizo en eso", lanzó.

"Lo prepararé, lo prepararemos, y es un clásico donde no importa cómo se juegue, sino que hay que ganarlo", añadió dejando claro que la U será su primera gran medida.

⚽ La llegada de Ortiz a Colo Colo

Ortiz también remarcó lo que significa llegar a Macul: "No tengo dudas de que llego al mejor club y más ganador del país". Con esa frase, dejó instalado un discurso que mezcla confianza con responsabilidad.

En Colo Colo saben que levantar la Supercopa frente a la U no solo sería la mejor forma de comenzar para el DT, sino que también un envión anímico ideal para finalizar de buena manera el Campeonato Nacional.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
