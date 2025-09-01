Ni un día en Colo Colo y Ortiz ya le mandó un recado a la U de Chile por la Supercopa

La era de Fernando Ortiz en Colo Colo comenzó con polémica. El estratega argentino fue presentado oficialmente en el Estadio Monumental y, lejos de esquivar la presión, lanzó de inmediato un recado a Universidad de Chile, su primer gran rival en la Supercopa.

Ortiz saludó uno por uno a los periodistas presentes, agradeció la oportunidad y luego fue directo al grano: el debut en el banco albo será con un título en disputa y lo único que sirve es ganar.

"Sé dónde estoy sentado y lo que significa. El compromiso es estar en los primeros planos. Jorge (Almirón) hizo un buen trabajo donde disfrutamos de un campeonato el año pasado, este año no salieron las cosas como pensaba, pero ganamos el clásico y eso es una alegría para todos", dijo de entrada.

🔥 Ortiz y su primer mensaje a la U en la Supercopa

El nuevo técnico del Cacique no escondió su postura sobre lo que viene con la Supercopa: "Se nos viene dentro de una semana la Supercopa que hay que ganarla. Soy de la idea de que los clásicos se ganan y me mentalizo en eso", lanzó.

"Lo prepararé, lo prepararemos, y es un clásico donde no importa cómo se juegue, sino que hay que ganarlo", añadió dejando claro que la U será su primera gran medida.

⚽ La llegada de Ortiz a Colo Colo

Ortiz también remarcó lo que significa llegar a Macul: "No tengo dudas de que llego al mejor club y más ganador del país". Con esa frase, dejó instalado un discurso que mezcla confianza con responsabilidad.

En Colo Colo saben que levantar la Supercopa frente a la U no solo sería la mejor forma de comenzar para el DT, sino que también un envión anímico ideal para finalizar de buena manera el Campeonato Nacional.