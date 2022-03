PF de Colo Colo y dolencias de Solari: No son para preocuparse, estamos previniendo una lesión

Hugo Roldán, preparador físico del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo, se refirió a las dolencias que ha sufrido en las últimas semanas el delantero argentino Pablo Solari, quien de todas formas no ha quedado fuera de los partidos del "Cacique".

Roldán nos dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa: "El tiene una pisada diferente, se le sobrecargan los aductores. No es para preocuparse sino que para ocuparse. Es un tema preventivo. No es una lesión. Hay que fortalecer las zonas que se sobrecargan. Lo que hacemos es prevenir una lesión. No tiene pubalgia".

También habló de Joan Cruz: "Vino de la selección chilena con un pequeño desgarro y ahora está en recuperación. Esta semana se reintegra a la parte física y esperemos que evolucione para insertarse otra vez en el grupo y pelear un lugar, que en su momento lo tuvo".

Finalmente, hizo un panorama general del estado del plantel del "Cacique": "Estan todos muy bien, enfocados y muy maduros. Los chicos que eran juveniles cuando llegamos, hoy están en el grupo. El equipo está convencido en pelear todo lo que juega, con el escudo que tenemos no hay alternativa. Siempre estamos preparados para competir y lo que hacemos es para eso. Le exigimos el máximo de su rendimiento a los jugadores".

Colo Colo enfrentará este domingo a las 17:30 horas (20:30 GMT) a Palestino en La Cisterna, por la séptima fecha del Campeonato Nacional.