¿Por qué Carlos Palacios mandó a callar a un Monumental vacío?

Luego de anotar dos goles en el triunfo ante Palestino, Carlos Palacios entregó su explicación por haber celebrado pidiendo silencio en un Estadio Monumental vacío a causa del castigo que pesa sobre sus hinchas por los incidentes en el Superclásico.

Y el talentoso atacante expresó que se trata de una dedicatoria a su hijo: "La otra vez estaba con mi hijo y mi mamá tiene una foto en su casa que salía celebrando así, y mi hijo a cada rato me decía 'papá, papá... shhh'. Él todavía no sabe, pero son recuerdos que le quedan marcados a uno. Mi hijo tiene dos años y que me venga a decir 'papá, papá... shhh', así que quedó ahí y por eso lo hice", dijo.

Luego, Palacios expresó su conformidad por el momento que está viviendo en el cuadro albo.

"La verdad es que estoy muy contento, en Copa Libertadores nunca había anotado, es mi primer gol y mis compañeros me dieron respaldo. Hoy me lo volvieron a dar y contento por ayudar al equipo más que nada qué es lo más importante. Espero que también vengan las asistencias, que es algo que me encanta poder asistir a mis compañeros", expresó.

"Nunca me propongo meta de goles. Lo que me propongo es ayudar al equipo. Cuando me llamaron vine acá porque es el club que amo. Quiero ganar título por eso vine, no vine por una meta de goles o asistencia, solo ayudar al equipo y a mis compañeros", añadió.