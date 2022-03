Presidente del Sifup respaldó el pedido de Colo Colo para reprogramar duelo con Unión La Calera

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, respaldó la solicitud de Colo Colo para reprogramar el partido frente a Unión La Calera, debido al poco tiempo luego de que se integren los jugadores albos llamados a la Roja por Clasificatorias.

"Siempre hemos dicho como sindicato que el tema deportivo tiene que estar por sobre todo. Si hoy día Colo Colo tiene una dificultad por la cantidad de seleccionados, y el equipo rival no tiene problemas, nosotros no vemos impedimento alguno para poder cambiar la fecha", dijo el dirigente en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Considerando que hay Copa Libertadores, y que los equipos van a jugar sin público este encuentro, no veo porque la ANFP no aceptaría si hay un acuerdo entre los jugadores y las instituciones para llevar el encuentro a una fecha distinta a lo que estaba programado", agregó el ex delantero.

El partido originalemente está calendarizado para este jueves 31 de marzo a las 19:00 horas, 48 horas después del duelo de Chile contra Uruguay.

El cuadro albo pidió mover el encuentro al día siguiente, el viernes 1 de abril, para recuperar a sus cuatro jugadores seleccionados, que son titulares para Gustavo Quinteros: Brayan Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pavez en Chile, y Gabriel Costa en Perú.