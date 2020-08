Rodrigo "Kalule" Meléndez confesó su deseo de dirigir a Colo Colo y volver a Cobreloa

Rodrigo Meléndez, el recordado "Kalule", habló sobre su presente como técnico de Deportes Colina en la Segunda División y confesó su deseo de dirigir a Colo Colo o volver a Cobreloa en el futuro.

"¿Dirigir a Colo Colo o volver a Cobreloa? Sin duda. Quiero ir quemando etapas, alimentándome de esta actividad, ganar experiencia y mejorar todos los días. El tiempo nos dirá si estamos preparados para otros desafíos, pero creo que todo debe ir de manera gradual puesto estoy empezando en esto", contó Kalule a La Cuarta.

Respecto a su rol en Colina, explicó que aceptó la oferta porque "es un equipo nuevo, serio y un proyecto interesante en lo social y deportivo".

Además, destacó la presencia de Gonzalo Fierro, ex compañero en Colo Colo y nuevo refuerzo del equipo.

"Fierro nos va a dar experiencia y jerarquía, tanto dentro como fuera de la cancha. Aún tiene mucho que entregar en lo futbolístico", añadió.

Por último, evitó hablar sobre los conflictos actuales que se viven internamente en Colo Colo.

"No me gusta comentar lo que pasa ahí, porque estuve en ese camarín y hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Sería una falta de respeto", concluyó.