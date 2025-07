¿Se ofreció? Excampeón con Colo Colo se abre a un posible regreso

Mientras Colo Colo atraviesa un irregular presente en el Campeonato Nacional, desde Argentina un histórico canterano albo lanzó un mensaje directo: está dispuesto a volver si lo llaman. Hoy, triunfa en Vélez Sarsfield, donde acaba de coronarse campeón de la Supercopa Argentina. Pero, pese al buen presente, dejó la puerta abierta para retornar a Pedrero.

🗣️ ¿Quién se ofreció para volver a Colo Colo?

Claudio Baeza, actual jugador de Vélez, afirmó que le sería "difícil decir que no" si el club lo llama.

A sus 31 años, el "Serrucho" está viviendo un gran momento en el fútbol argentino, pero sigue con el Cacique en la retina. "Hice todo lo posible por volver este año, rechacé ofertas para ir, pero no se dio. Si me llaman, es muy difícil decir que no". Reconoció el mediocampista en entrevista con ADN Deportes, el volante campeón en 2015 no ocultó su deseo de vestir nuevamente la camiseta del club que lo formó.

📆 ¿Cuándo estuvo cerca de regresar al Cacique?

Baeza intentó regresar a inicios de 2024, en el marco del centenario del club, pero la operación se frustró. El ex volante albo reveló que estuvo muy cerca de concretar su vuelta para el aniversario 100 del club. Sin embargo, factores externos y diferencias en las negociaciones truncaron su arribo: "Una pena no haber estado en el año del centenario", lamentó.

Baeza en su primer ciclo con Colo Colo. Photosport.

🏆 ¿Cómo ha sido el presente de Baeza en Vélez?

Baeza es titular indiscutido en Vélez y recientemente ganó la Supercopa Argentina con el cuadro de Liniers. "El título fue muy importante para mí y para el club. Se valora mucho más acá, donde el fútbol se vive de forma intensa", comentó el chileno, que ya suma minutos claves y elogios por su rendimiento en el mediocampo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

