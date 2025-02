Se olvidaron de un histórico de Colo Colo: Leonardo Véliz no aparece en las celebraciones del centenario

Pleno segundo tiempo del partido de Colo Colo frente a Botafogo, los Albos caen por 3-2 ante el elenco brasileño, en el marco de la segunda fase de la Copa Libertadores. Escenario: Estadio Nacional. Fecha: 8 de mayo de 1973. Y este marcador echa por tierra el deseo de llegar a la final del torneo.

En el minuto 89’ el coloso de Ñuñoa explota en festejos, ensordecedores gritos corean el empate a tres y que los pone en la final. El héroe: Leonardo Véliz, aquel veloz puntero izquierdo, que recibe los abrazos de todos sus compañeros y la ovación del público. Para los colocolinos: inolvidable… Para Blanco y Negro, al parecer, sí se le olvidó.

Leonardo Véliz está fuera de los festejos del centenario de Colo Colo

Véliz, que además de ganar títulos con el Cacique, también trabajo en el área técnica de las divisiones menores, lo que le valió la amistad con Mirko Jozic, y posteriormente le llevó a la Selección Chilena, donde alcanzó el tercer lugar con la sub 17 en Japón 1993, en el equipo de Manuel Neira, Héctor Tapia, Frank Lobos, y Sebastián Rozental, entre otros.

Pero tales galones e hitos, que sólo son una muestra de la trayectoria del Pollo, no fueron, al parecer, recordados en Blanco y Negro para los festejos del centenario, ya que en el diario Las Últimas Noticias reconoció que “no existo para ellos. Y no me sorprende porque un día yo dije que Colo Colo era el juguetito de Aníbal Mosa y supongo que a él no le debe haber caído bien mi comentario. Aunque reconozco que cuando nos hemos topado me saluda”.

El Pollo Véliz convenció a Mirko Jozic

En la nota, el histórico integrante de Colo Colo 73’, planteó que tal vez por ser parte de ese equipo que marcó época debió ser incluido, pero lo que anhela es poder encontrarse con su amigo Mirko Jozic cuando lo traigan. “Espero que cuando venga a Chile me pueda juntar con él en mi casa. Al menos eso me dijo que trataría de hacer cuando estuve con él en Splitz el año pasado y lo convencí de venir a Chile”, comentó.

La consulta inmediata es cómo se gestó todo esto. “Yo no fui encargado por Colo Colo para eso, pero sí, yo lo convencí. Él me dijo que no quería venir, que el viaje era muy largo para él y que habían pasado muchos años de la Copa Libertadores”.

Pero fueron las palabras del Pollo las que le hicieron reconsiderar la situación: “Le dije que debía hacer el viaje, que él era una leyenda viviente de Colo Colo, que todos los colocolinos querían agradecerle todo lo que hizo. Cuando le dije eso, vi que le cayó una lágrima y después me dijo que vendría a Chile. Por eso cuando después lo invitaron oficialmente desde Blanco y Negro dijo de inmediato que sí. Y ahí espero tenerlo sentado en torno a la mesa de mi casa como él prometió”. Remató el otrora puntero izquierdo, tal cual como lo hizo esa noche de mayo, cuando su "remate" dejó a Colo Colo en la primera final de la Libertadores.