Sebastián Cejas recordó su salida de Colo Colo: Me arrepiento, mi idea era retirarme en club

El destacado ex portero argentino Sebastián Cejas recordó su salida de Colo Colo en 2007, asegurando que tenía problemas con el presidente de la época en Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle.

Cejas señaló en ESPN: "Me arrepiento y mi esposa me lo reprocha todos los días. Me fui porque estaba en un momento de mi vida muy bueno y tuve diferencias con el presidente de ese entonces, por cuestiones de forma".

"Tenía que acordar la renovación, porque fue pactado y no sentí que me trataron como me lo merecía. Luego llegó fin de año y salimos campeones. Al otro día llegó la fiesta y vino Gabriel Ruiz Tagle para invitarme a almorzar a su casa y yo me porté como un cabrón", añadió "Terremoto".

"A veces uno no piensa, mi esposa quería quedarse acá, pero uno actúa de cierta forma y no piensa. Uno a veces se cree más de lo que debe. Mi idea era quedarme unos tres o cuatros años más y retirarme en el club. El único culpable soy yo", cerró.