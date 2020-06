Sebastián González: Paredes no fue autocrítico con lo que dijo y también generó conflicto

Sebastián González, histórico ex delantero de Colo Colo, conversó con Al Aire Libre en su Live de Instagram sobre el presente del cuadro "popular" y la crisis interna entre sus jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro. "Chamagol", formado en el Cacique, señaló que el conflicto fue "grave" por problemas comunicaciones, apuntando también al ídolo y actual capitán, Esteban Paredes.

"El grave error de lo que pasó, fue que no se supo comunicar, lograr un entendimiento puertas adentro. Me llama la atención que no entiendan que todo comunica, y lo que dice Colo Colo repercute dos o tres veces más. Cada uno habla lo que se le antoja desde su perspectiva", comentó.

Sobre Paredes, quien lideró las negociaciones desde el lado de los jugadores, "Chamagol" indicó que "es el referente, el ídolo máximo de la institución por lo que ha conseguido. Pero no ha sido autocrítico con lo que ha ido diciendo, dando cuñas más que importantes a los medios. A lo mejor tenía que haber bajado un cambio...y con lo que dice se cocina, lo que comunica también generó conflictos".

González también argumentó que una institución como Colo Colo va a seguir teniendo estos conflictos "si no tiene lineamientos comunicaciones y van por caminos distintos los actores". Además, cuestionó el modelo "presidencialista" que rige las directrices del club.

"No es una crítica a Aníbal Mosa. Por ejemplo, Universidad Católican no toma decisiones presidencialistas. Hay una gobernabilidad mixta, porque tiene una gerencia, con José María Buljubasich, que se encarga de todo lo deportivo, y por otro lado está el directorio, que no se mete, pero tiene la última palabra, porque pone la plata. Y también hay un gerente de marketing y comunicaciones, que ve todo lo que se dice. Entonces, cada club ve como se organiza internamente".

"En la actualidad, son muy pocos clubes a nivel mundial que pueden sostener un manejo de forma presdencialista", precisó.

Finalmente, González, quien fue candidato para ser gerente deportivo en Blanco y Negro, evitó opinar sobre Marcelo Espina, quien se quedó con el puesto, y señaló que le gustaría volver a Colo Colo "pero no sólo como gestor".

"A mí me encantaría volver a Colo Colo, pero no solo como gestor deportivo. Puede ser en otras áreas y ser aporte. No compito con nadie", aseveró.