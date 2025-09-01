Tragedia de hincha de Colo Colo pone en duda la Supercopa

La muerte de un hincha de Colo Colo durante el Superclásico 198 encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en el fútbol chileno.

Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a manifestar su oposición a la Supercopa programada para el 14 de septiembre en Santa Laura, argumentando que "los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen capacidad de garantizar seguridad".

El hincha de 31 años falleció tras caer del techo del Monumental mientras intentaba pasar del sector Galvarino a Cordillera, sosteniéndose solo con un lienzo. La víctima fue trasladada al Hospital La Florida, donde se confirmó su muerte por múltiples lesiones craneales.

⚠️ Una tragedia que complica la Supercopa

El alcalde Iglesias, tras conocer la trágica noticia del fallecimiento del hincha de Colo Colo, fue categórico: "Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos".

El edil argumentó que si no pudieron evitar una muerte en el estadio de Colo Colo, menos podrán garantizar seguridad en un recinto más pequeño como Santa Laura para un Superclásico.

📅 ¿Está confirmada la fecha de la Supercopa?

Oficialmente sí. La ANFP mantiene el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura como fecha y sede. Sin embargo, el rechazo municipal y ahora la nueva tragedia ponen en serias dudas su realización. Ya se canceló dos veces este año: primero en Temuco, después en La Serena.

🏟️ Por estas razones el alcalde de Independencia se opone al Superclásico

El alcalde enumera múltiples problemas de seguridad:

Estadio en obras: Escombros y torres de iluminación sin instalar

Acceso limitado: Solo una entrada de metro para miles de hinchas

Entorno vulnerable: Feria libre y barrio residencial cercanos

Capacidad inadecuada: No hay separación física entre barras rivales.

🚨 Estas son las opciones de la ANFP para la Supercopa

Con Independencia cerrando filas y la tragedia del Monumental como antecedente, la ANFP debe evaluar: