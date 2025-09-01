Tragedia de hincha de Colo Colo pone en duda la Supercopa
Un hincha del cacique falleció en pleno Superclásico y el alcalde de Independencia volvió a pedir que no se juegue en su comuna.
La muerte de un hincha de Colo Colo durante el Superclásico 198 encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad en el fútbol chileno.
Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, volvió a manifestar su oposición a la Supercopa programada para el 14 de septiembre en Santa Laura, argumentando que "los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen capacidad de garantizar seguridad".
El hincha de 31 años falleció tras caer del techo del Monumental mientras intentaba pasar del sector Galvarino a Cordillera, sosteniéndose solo con un lienzo. La víctima fue trasladada al Hospital La Florida, donde se confirmó su muerte por múltiples lesiones craneales.
⚠️ Una tragedia que complica la Supercopa
El alcalde Iglesias, tras conocer la trágica noticia del fallecimiento del hincha de Colo Colo, fue categórico: "Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos".
El edil argumentó que si no pudieron evitar una muerte en el estadio de Colo Colo, menos podrán garantizar seguridad en un recinto más pequeño como Santa Laura para un Superclásico.
📅 ¿Está confirmada la fecha de la Supercopa?
Oficialmente sí. La ANFP mantiene el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en Santa Laura como fecha y sede. Sin embargo, el rechazo municipal y ahora la nueva tragedia ponen en serias dudas su realización. Ya se canceló dos veces este año: primero en Temuco, después en La Serena.
🏟️ Por estas razones el alcalde de Independencia se opone al Superclásico
El alcalde enumera múltiples problemas de seguridad:
-
Estadio en obras: Escombros y torres de iluminación sin instalar
-
Acceso limitado: Solo una entrada de metro para miles de hinchas
-
Entorno vulnerable: Feria libre y barrio residencial cercanos
-
Capacidad inadecuada: No hay separación física entre barras rivales.
🚨 Estas son las opciones de la ANFP para la Supercopa
Con Independencia cerrando filas y la tragedia del Monumental como antecedente, la ANFP debe evaluar:
-
Postergar nuevamente el encuentro hasta encontrar sede segura
-
Buscar estadio alternativo fuera de Santiago
-
Jugar a puertas cerradas (la opción más segura)
-
Cancelar definitivamente la Supercopa 2025