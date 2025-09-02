Tragedia en el Monumental: revelan parentesco del hincha fallecido con diputada de la República

El Superclásico de este domingo quedó marcado por una nueva tragedia en el Estadio Monumental, luego de que un hincha cayera desde la techumbre mientras intentaba trasladarse de un sector a otro. Su fallecimiento causó impacto inmediato en la hinchada alba, pero la conmoción se amplificó cuando se conoció su identidad.

Se reveló que el joven de 31 años era medio hermano de la diputada independiente Mónica Arce, quien confirmó la noticia a través de un mensaje en su estado de WhatsApp. Desde el Congreso, la parlamentaria compartió la profunda tristeza de su familia y el duro proceso que atraviesan.

🏟️ El vínculo familiar que sorprendió tras la tragedia

Arce expresó que junto a su familia reflexionaron sobre lo ocurrido y, aunque lamentan la irreparable pérdida, reconocieron que la acción fue riesgosa. "Hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue, a lo menos, irresponsable. Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas", señaló.

La congresista lo describió como "un joven muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, demasiado fanático. Seguía a su equipo a todas las regiones que podía y también al extranjero".

"La única mala decisión que ha tomado, finalmente le costó la vida. Fue su última decisión", lamentó.

Diputada Mónica Arce. Foto: Aton.

🚨 Críticas a la seguridad en los estadios chilenos

Más allá del impacto personal, la diputada puso la mirada en la seguridad de los recintos deportivos. "No puede ser que un hincha tenga acceso a subirse al techo de un estadio. Acá hay temas de infraestructura", advirtió.

Asimismo, cuestionó la decisión de no suspender el partido pese a la gravedad de lo sucedido: "Nos parece una decisión al menos cuestionable, más aún considerando situaciones anteriores en que otros hinchas también han perdido la vida".

Finalmente, Arce llamó a las autoridades y a los dirigentes del fútbol chileno a hacerse cargo de la seguridad de los hinchas, que hoy —a su juicio— sigue siendo relegada frente a la protección exclusiva de los jugadores.