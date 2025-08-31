Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Tragedia: falleció un hincha de Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile

Nuevo hecho lamentable ocurrido en el estadio Monumental.

Foto: Photosport Tragedia: falleció un hincha de Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile
Luís Felipe Labrín
Una tragedia ocurrió en el estadio Monumental, ya que un hincha de Colo Colo falleció tras sufrir un accidente en el Superclásico ante U de Chile.

⚫ Luto en Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile

El fanático intentó pasar de la tribuna Galvarino a Cordillera en el Monumental y se cayó: quedó inconsciente y fue trasladado al hospital de La Florida, donde se confirmó su deceso.

Se trata de una persona de 31 años, según confirmó Carabineros.

El accidente ocurrió en la previa del partido a las 14:50 horas y el fallecimiento a las 15:30 horas, aproximadamente.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
