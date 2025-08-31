Tragedia: falleció un hincha de Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile

Una tragedia ocurrió en el estadio Monumental, ya que un hincha de Colo Colo falleció tras sufrir un accidente en el Superclásico ante U de Chile.

⚫ Luto en Colo Colo en el Superclásico ante U de Chile

El fanático intentó pasar de la tribuna Galvarino a Cordillera en el Monumental y se cayó: quedó inconsciente y fue trasladado al hospital de La Florida, donde se confirmó su deceso.

Se trata de una persona de 31 años, según confirmó Carabineros.

El accidente ocurrió en la previa del partido a las 14:50 horas y el fallecimiento a las 15:30 horas, aproximadamente.

🔗 ¿Dónde leer más de Colo Colo?

Para saber más de Colo Colo debes acceder a Al Aire Libre.