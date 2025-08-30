Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

Un canadiense y dos mexicanos en Colo Colo: el inédito cuerpo técnico que acompañará a Fernando Ortiz

El estratega llega al Monumental con tres colaboradores, con quienes trabajará codo a codo para sacar a los albos de la crisis.

Foto: Imago Un canadiense y dos mexicanos en Colo Colo: el inédito cuerpo técnico que acompañará a Fernando Ortiz
Colo Colo tiene nuevo entrenador. Fernando Ortiz se convirtió en el nuevo director técnico de los albos luego que la dirigencia de Blanco y Negro votara por unanimidad para que el argentino de 47 años se calzara el buzo del Cacique.

El estratega trasandino llega al Estadio Monumental con el objetivo de sacar de la crisis futbolística al equipo. Para ello, contará con un particular cuerpo técnico, que incluye a un canadiense.

⚽ El cuerpo técnico de Fernando Ortiz en Colo Colo

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el nuevo estratega de Colo Colo llega con tres colaboradores: dos mexicanos y un canadiense.

El ayudante técnico de Ortiz será el mexicano Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez, mientras que el preparador físico será el canadiense Paolo Pacione. En tanto, el analista del equipo será el también azteca Mauricio Garibay.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

  • Fecha: Domingo 31 de agosto

  • Hora: 15:00 horas

  • Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

