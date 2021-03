Delantero Facundo Melivilo partió a Azerbaiyán pese a haber sido oficializado en Coquimbo Unido

Coquimbo Unido ha sido uno de los clubes que mayor cantidad de refuerzos lleva hasta el momento en la Primera B. Sin embargo, el elenco porteño sufrió la pérdida de una de estas incorporaciones, ya que el delantero argentino Facundo Melivilo partió al fútbol de Azerbaiyán, pese a haber sido anunciado para disputar el ascenso en nuestro país.

La insólita situación se produjo debido a que el atacante de 29 años no pasó los exámenes médicos en el "Barbón", por lo que no terminó de firmar de forma oficial en la institución.

Tras ello, Melivilo fue oficializado como contratación en el Zira FK, de la Primera División de Azerbaiyán, en un contrato por seis meses.

Pese a aquella baja, Coquimbo de igual manera tendrá este año a Esteban Paredes, Cristóbal Marín, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Sergio Felipe, Renato Tarifeño y Leandro Gárate.

- El anuncio de Facundo Melivilo en el Zira FK:

Zira FK announced the transfer of Argentine forward 🇦🇷 Facundo Melivilo.

The club signed contract until the end of the season with the 28-year-old player.

His last club was Coquimbo Unido in Chile.#Transfermarkt #transferdk #Argentina #flutter #python #2kfreeagent #theHDhub pic.twitter.com/JzfttgwS5p