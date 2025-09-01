En Coquimbo Unido siguen enfocadísimos en el título y le dan valor al parón mundialista

Coquimbo Unido disfruta un presente histórico en el Campeonato Nacional 2025. Tras vencer a Huachipato y aprovechar la caída de U de Chile en el Superclásico, los Piratas se consolidaron en la cima de la tabla. En este contexto, el defensor Bruno Cabrera analizó la campaña del equipo y explicó por qué el receso por el Mundial Sub 20 podría beneficiar a los aurinegros.

❓Por qué el parón mundialista ayuda a Coquimbo Unido

El propio Cabrera explicó que varios jugadores han llegado al límite físico en las últimas semanas, por lo que el receso será clave para recuperar fuerzas. "Estando adentro, nos viene bien porque muchos jugadores estamos llegando justos a cada partido. Nos servirá de preparación para la recta final", comentó en diálogo con Radio ADN.

⚽ La solidez defensiva de Coquimbo, otra de las claves del éxito

El cuadro pirata es el equipo con menos goles en contra del torneo: apenas 11 en 22 partidos. Cabrera destacó que, pese a bajas, siempre han mantenido el orden y la disciplina táctica. "Entre el que entre, sabe lo que tiene que hacer, y así lo estamos logrando", recalcó.

El Pirata se prueba la corona. Photoosport

🔥 La ilusión de la hinchada en Coquimbo Unido

El defensor argentino valoró el ambiente que se vive en la ciudad. "Fui al supermercado y se nota a la gente feliz", señaló. También resaltó que el plantel mantiene los pies en la tierra, sin confiarse pese a liderar la tabla. "La mentalidad es que el próximo partido siempre es el más importante", agregó.

