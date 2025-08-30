Esteban González se entusiasma tras el triunfo de Coquimbo: “El equipo crece en confianza”

Coquimbo Unido consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante Huachipato en el sur, y su entrenador, Esteban González, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos. El DT valoró el esfuerzo colectivo, la solidez en defensa y la competitividad que mantiene a los aurinegros en la pelea del Campeonato Nacional.

⚽ ¿Qué dijo Esteban González sobre el triunfo ante Huachipato?

El técnico de Coquimbo Unido resaltó la confianza que ha ido ganando el equipo en las últimas jornadas.

"El equipo crece en la confianza, se esfuerza y el análisis con el resultado está fuerte en lo emocional. Obtuvimos el resultado y estamos contentos con el desempeño del equipo", señaló tras el partido.

🔒 ¿Cómo evaluó el control del partido con un jugador menos?

Pese a sufrir la expulsión de un jugador, González valoró el orden defensivo. "Mantuvimos controlado al rival, a pesar de que el análisis cambia con un jugador menos en tantos pasajes del partido", explicó el entrenador aurinegro.

💛 ¿Qué balance hizo sobre el plantel de Coquimbo Unido?

El DT desestimó las críticas sobre la supuesta corta plantilla. "Trabajamos con el mismo plantel todo el año. Que todos los jugadores estén disponibles me pone feliz, porque tienen opciones de competir de igual manera", remarcó González, destacando la entrega de sus dirigidos.

