Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Coquimbo

Esteban González se entusiasma tras el triunfo de Coquimbo: “El equipo crece en confianza”

El técnico pirata analizó la victoria ante Huachipato y destacó la entrega de todo el plantel.

Foto: Photosport Esteban González se entusiasma tras el triunfo de Coquimbo: “El equipo crece en confianza”
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Coquimbo Unido consiguió un valioso triunfo por 1-0 ante Huachipato en el sur, y su entrenador, Esteban González, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos. El DT valoró el esfuerzo colectivo, la solidez en defensa y la competitividad que mantiene a los aurinegros en la pelea del Campeonato Nacional.

⚽ ¿Qué dijo Esteban González sobre el triunfo ante Huachipato?

El técnico de Coquimbo Unido resaltó la confianza que ha ido ganando el equipo en las últimas jornadas.
"El equipo crece en la confianza, se esfuerza y el análisis con el resultado está fuerte en lo emocional. Obtuvimos el resultado y estamos contentos con el desempeño del equipo", señaló tras el partido.

🔒 ¿Cómo evaluó el control del partido con un jugador menos?

Pese a sufrir la expulsión de un jugador, González valoró el orden defensivo. "Mantuvimos controlado al rival, a pesar de que el análisis cambia con un jugador menos en tantos pasajes del partido", explicó el entrenador aurinegro.

Imagen foto_00000001
pie de foto

💛 ¿Qué balance hizo sobre el plantel de Coquimbo Unido?

El DT desestimó las críticas sobre la supuesta corta plantilla. "Trabajamos con el mismo plantel todo el año. Que todos los jugadores estén disponibles me pone feliz, porque tienen opciones de competir de igual manera", remarcó González, destacando la entrega de sus dirigidos.

📌 ¿Dónde leer más sobre esto?

Revisa en Al Aire Libre todas las noticias sobre Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional.

Temas #Deportes #Fútbol #Coquimbo

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
Más de Coquimbo