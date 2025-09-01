¿Darío Osorio a la Premier League? La revelación que sorprendió a todos

Darío Osorio sigue dando que hablar en Europa. El joven atacante nacional vive un gran presente en Midtjylland de Dinamarca y su nombre ya comienza a sonar fuerte en el Viejo Continente. Ahora, una confesión inesperada desde tierras danesas puso aún más expectativa sobre su futuro.

Dan Sörensen, exfutbolista danés, reveló en diálogo con Las Últimas Noticias el gran sueño que mueve al formado en Universidad de Chile. Según el exjugador, el chileno le confió en más de una conversación cuál es el club en el que sueña con jugar.

🔴 Darío Osorio y su sueño de jugar en Liverpool

"Sé que su sueño es hacer una carrera en Inglaterra. Me lo dijo. Y su mayor sueño es jugar en Liverpool", comentó Sörensen, quien asegura haber ganado la confianza del extremo gracias a su cercanía y manejo del español.

El propio periodista danés afirmó que no duda de que Osorio dará el salto a una liga mayor más temprano que tarde. "Es un futbolista especial y, en un año, tal vez el próximo verano, continuará su carrera en un lugar más grande que Midtjylland", expresó.

⚽ ¿Cuándo podría dar el salto?

El presente de Osorio en Dinamarca invita a pensar en una pronta salida. Con apenas 20 años, el delantero chileno suma goles, asistencias y minutos de calidad en una liga que funciona como vitrina hacia el fútbol de elite.

Mientras tanto, muchos ya se ilusionan con ver a uno de los talentos nacionales más prometedores en la Premier League, nada menos que en el histórico Liverpool, donde jugar sería, según él mismo confesó, "su mayor sueño".