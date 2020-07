Jonathan Copete explicó su salida de Everton: La pandemia complicó todo para quedarme un poco más

El volante colombiano Jonathan Copete, tras volver a Santos de Brasil, club dueño de su pase, profundizó sobre su salida de Everton, asegurando que la pandemia del Covid-19 complicó la posibilidad de extender su vínculo en el club de Viña del Mar.

Copete, quien llegó en calidad de cesión desde Pachuca, explicó en Nación Oro y Cielo que le quedaban cuatro meses para cumplir la totalidad del contrato: "La idea era llegar a hacer un buen semestre, llevar al equipo a lo más alto posible y clasificar a algo. Así podría quedarme más tiempo, pero lamentable pasó todo esto y el préstamo tuvo que ceder".

"Mi salida fue porque se acabó el contrato y ya no hubo arreglo por todo lo que estaba pasando, la pandemia complicó todo para quedarme un poco más", detalló.

Finalmente, agradeció a los hinchas por el cariño, pese al poco tiempo que estuvo en el club.

"La gente se portó diez puntos, me hizo sentir querido y que quisiera trabajar mucho más por el equipo y ser siempre mejor. La gente me reconocía, en el último partido me destaqué muy bien y pese a que no era mi posición, la gente podía disfrutarlo y en la calle aplaudir. Me quedo muy feliz por la gente de Everton", sentenció.