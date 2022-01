Hristo Stoichkov destrozó a Ousmane Dembelé: Vete de Barcelona y deja de manchar el escudo

El histórico ex futbolista búlgaro Hristo Stoichkov, ídolo de FC Barcelona y Balón de Oro en 1994, destrozó con sus críticas al delantero francés Ousmane Dembélé, a quien recriminó por no querer renovar su contrato en el cuadro azulgrana y por su poco compromiso con el club.

"Si no quieres estar en Barcelona por lo menos no manches el escudo. Vete y da las gracias por haber estado cuatro años y medio engañando a la gente haciendo ver que sabes jugar fútbol. Si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós", lanzó el ex atacante en TUDN.

"Te lo dice alguien que jugó en la misma posición. Nunca te implicaste en saber quién había jugado en la historia del club en esa posición. En mi época no hubieses ni limpiado las botas", agregó Stoichkov.

La polémica se desató a raíz de la negativa de Dembélé a renovar, por lo que el club "catalán" optó por venderlo, acusando poco compromiso del francés con el "proyecto deportivo".