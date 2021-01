Hija de Dennis Rodman hizo historia en el fútbol femenino de Estados Unidos

Trinity Rodman, joven de 18 años, es hija de Dennis Rodman, icónico miembro del Salón de la Fama de la NBA, y se convirtió en la futbolista más joven en ser reclutada en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL).

Rodman fue elegida la número 2 del Draft, después de que Washington Spirit la seleccionara, y es una de las promesas del fútbol norteamericano. Llega tras jugar para la Universidad Estatal de Washington.

"Este ha sido mi sueño desde siempre, he jugado fútbol desde que tenía cuatro años", expresó después de su selección.

Además, la delantera ha disputado partidos con la selección sub 20 de Estados Unidos y anotó dos goles en un partido ante México.

With the 2nd pick in the 2021 NWSL Draft...@WashSpirit selects: Trinity Rodman from Washington State University



