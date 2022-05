Prensa adelantó que Vidal está en "conversaciones avanzadas" con Flamengo

El periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases del fútbol europeo, anticipó que los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez están muy cerca de dejar Inter de Milán y reveló que el volante tiene conversaciones avanzadas con su probable próximo club.

Según lo que publicó el profesional en un tuiteo, los jugadores se irán de la tienda lombarda "en las próximas semanas".

"Hay trabajo en progreso para encontrar un club a ambos, mientras que Vidal está en bien avanzadas conversaciones con Flamengo", añadió.

Vidal y Alexis terminaron la temporada como subcampeones de la liga italiana.

Arturo Vidal and Alexis Sanchez are set to leave Inter in the coming weeks. Work in progress for both of them to find a new club, Vidal's already in well advanced talks with Flamengo. 🇨🇱 #Inter