Confirmado: El cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha es el de Emiliano Sala

La policía de Dorset confirmó que el cuerpo rescatado de las profundidades del Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido el pasado 21 de enero cuando volaba desde Nantes a Cardiff en un avión privado.

"El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, fue identificado formalmente por HM Coroner para Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala", informó la Policía de Dorset en un comunicado.

El recién pasado miércoles, el barco Geo Ocean III, dispuesto por Reino Unido sacó el cadáver de los restos de la aeronave que se encontraron en el Canal de la Mancha.

Así, se precedió a la indentifación del cuerpo y se confirmó que se trataba del jugador que iba a pasar a formar parte de las filas de Cardiff de la Premier League.

Según apunta el comunicado, "las familias del señor Sala y el piloto David Ibbotson ya fueron actualizadas sobre la noticia y continuarán recibiendo el apoyo de oficiales de enlace familiar especialmente capacitados".

El 21 de enero, Emiliano Sala acababa de fichar por Cardiff City y viajaba de Nantes a Cardiff para iniciar los entrenamientos con su nuevo equipo después de despedirse de los que habían sido hasta ahora sus compañeros de equipo en el Nantes.

Pero el avión nunca llegó a su destino y, como se supo hace unos días, se precipitó en el Canal de la Mancha, lugar en el que fue hallado el cuerpo del futbolista.

